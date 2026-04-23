Montadora chinesa traz 7 novos veículos comerciais 100% elétricos, sendo que 2 já estão no ES

A montadora Chinesa Foton anunciou a ampliação de sua gama no Brasil, serão sete novos veículos comerciais 100% elétricos para o país, e dois deles estarão disponíveis para testw drive na concessionária da marca no Espírito Santo. Tratam-se do MiniTruck eWonder e da van eView Connect, que já estão na Foton Contauto no Estado.
Segundo a marca, os veículos partem de uma proposta de suprir a demanda por eficiência energética, redução de custos operacionais e diminuição de emissões no transporte de cargas. Os preços partem de R$ 235.900 para o eWonder e R$ 259.900 no eView Connect.
Segundo a montadora, a chegada dos modelos ao Espírito Santo busca reforçar as operações logísticas do Estado, especialmente na Grande Vitória. Com rotas urbanas concentradas e distâncias controladas, veículos com autonomia próxima de 200 quilômetros conseguem atender à maior parte das operações diárias.
A disponibilidade para test drive nas concessionárias permite que empresas avaliem, na prática, o desempenho dos modelos elétricos, o que pode influenciar a adoção desse tipo de tecnologia no mercado capixaba.
Os modelos
O eWonder é um minitruck 100% elétrico voltado ao transporte leve de cargas em áreas urbanas. O modelo foi desenvolvido para operações de “último quilômetro”, comuns em centros comerciais e rotas de distribuição dentro das cidades.
Com autonomia de 189 quilômetros no ciclo do Inmetro, o veículo atende jornadas diárias de entrega sem necessidade de recarga intermediária. O conjunto elétrico também garante funcionamento silencioso e ausência de emissões diretas, características que ampliam o uso em regiões com restrições ambientais.
Na prática, o eWonder se posiciona como alternativa a veículos leves a combustão utilizados por empresas de logística, com proposta de reduzir custo por quilômetro rodado, já que sua motorização é 100%, o que reduz essa conta. O modelo tem foco em robustez estrutural e capacidade de carga, além de dimensões compactas que facilitam manobras em áreas urbanas mais restritas.
Já o eView Connect atua no segmento de vans elétricas compactas e traz um conjunto mais voltado ao transporte com maior volume de carga. O modelo é equipado com motor elétrico de 125 kW, equivalente a 170 cavalos, e torque instantâneo de 245 Nm.
A bateria tem capacidade de 50,23 kWh e garante autonomia de até 245 quilômetros no ciclo WLTP. Em termos de capacidade, a van oferece 7,2 m³ de volume de carga e Peso Bruto Total (PBT) de 2.900 kg, números que a colocam como opção para operações urbanas e também trajetos regionais.
Recarga e uso no dia a dia
Um dos pontos centrais da eView Connect é o tempo de recarga. Segundo a montadora, em corrente alternada (AC), o carregamento de 20% a 80% é feito em até 4 horas e 30 minutos. Já em corrente contínua (DC), informa a empresa, esse tempo cai para cerca de 30 minutos.
O modelo utiliza padrão CCS Tipo 2, o mais comum na infraestrutura pública de carregamento no Brasil, o que facilita o uso em centros urbanos e corredores logísticos.
Garantia e custo de operação
A eView Connect conta com garantia de três anos ou 300 mil quilômetros, enquanto a bateria de alta tensão tem cobertura de oito anos ou até 400 mil quilômetros. Além da proposta de eletrificação, os modelos apostam na redução de custos operacionais. A ausência de motor a combustão e de componentes como câmbio convencional e sistema de escape reduz a necessidade de manutenção, além de diminuir o custo por quilômetro rodado.