Montadora chinesa traz 7 novos veículos comerciais 100% elétricos, sendo que 2 já estão no ES





A montadora Chinesa Foton anunciou a ampliação de sua gama no Brasil, serão sete novos veículos comerciais 100% elétricos para o país, e dois deles estarão disponíveis para testw drive na concessionária da marca no Espírito Santo. Tratam-se do MiniTruck eWonder e da van eView Connect, que já estão na Foton Contauto no Estado.





Segundo a marca, os veículos partem de uma proposta de suprir a demanda por eficiência energética, redução de custos operacionais e diminuição de emissões no transporte de cargas. Os preços partem de R$ 235.900 para o eWonder e R$ 259.900 no eView Connect.





Segundo a montadora, a chegada dos modelos ao Espírito Santo busca reforçar as operações logísticas do Estado, especialmente na Grande Vitória. Com rotas urbanas concentradas e distâncias controladas, veículos com autonomia próxima de 200 quilômetros conseguem atender à maior parte das operações diárias.





A disponibilidade para test drive nas concessionárias permite que empresas avaliem, na prática, o desempenho dos modelos elétricos, o que pode influenciar a adoção desse tipo de tecnologia no mercado capixaba.



