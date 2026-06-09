Conheça as seleções que disputarão a Copa do Mundo pela primeira vez

A Copa do Mundo de 2026 não será histórica apenas por reunir 48 seleções pela primeira vez. A ampliação do torneio também abriu espaço para países que jamais haviam participado do principal evento do futebol mundial. Entre os estreantes estão Cabo Verde, Curaçao, Jordânia e Uzbequistão, seleções que escreverão um capítulo inédito em suas trajetórias esportivas.





Vindos de continentes e culturas diferentes, os quatro países chegam à Copa carregando histórias de crescimento, superação e desenvolvimento do futebol local. Para alguns, a classificação representa décadas de investimento no esporte. Para outros, é a realização de um sonho que parecia distante diante da concorrência das potências continentais.



