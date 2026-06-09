Conheça as seleções que disputarão a Copa do Mundo pela primeira vez

A Copa do Mundo de 2026 não será histórica apenas por reunir 48 seleções pela primeira vez. A ampliação do torneio também abriu espaço para países que jamais haviam participado do principal evento do futebol mundial. Entre os estreantes estão Cabo Verde, Curaçao, Jordânia e Uzbequistão, seleções que escreverão um capítulo inédito em suas trajetórias esportivas.
Vindos de continentes e culturas diferentes, os quatro países chegam à Copa carregando histórias de crescimento, superação e desenvolvimento do futebol local. Para alguns, a classificação representa décadas de investimento no esporte. Para outros, é a realização de um sonho que parecia distante diante da concorrência das potências continentais.
Cabo Verde coloca o arquipélago africano no mapa da Copa
Localizado no Oceano Atlântico, a cerca de 600 quilômetros da costa africana, Cabo Verde disputará uma Copa do Mundo pela primeira vez. O país, formado por dez ilhas vulcânicas e com pouco mais de meio milhão de habitantes, vem se consolidando como uma das seleções emergentes do continente africano.
Cabo Verde conquistou sua vaga inédita para a Copa do Mundo ao terminar na liderança do Grupo D das Eliminatórias Africanas. A classificação histórica dos "Tubarões Azuis" foi selada com uma vitória categórica por 3 a 0 sobre Essuatíni, garantindo a pontuação necessária para superar a favorita seleção de Camarões.
Curaçao vive o maior momento do futebol nacional
Representante do Caribe, Curaçao também fará sua estreia em Mundiais. A pequena ilha localizada ao norte da Venezuela possui forte ligação histórica com os Países Baixos e vem investindo na formação de atletas, no fortalecimento da seleção nacional, e aproveitando a possibilidade de convocar jogadores com dupla nacionalidade, muitos deles formados nas categorias de base do futebol holandês.
Curaçao garantiu sua vaga histórica na Copa do Mundo após uma campanha invicta nas Eliminatórias da Concacaf, selando a classificação com um empate em 0 a 0 com a Jamaica, em Kingston, que garantiu o primeiro lugar no Grupo B da competição.
Jordânia alcança feito histórico no Oriente Médio
A Jordânia escreveu o capítulo mais importante de sua trajetória esportiva ao garantir presença na Copa do Mundo de 2026. O país do Oriente Médio já havia se aproximado da classificação em outras oportunidades, mas somente agora conseguiu transformar o sonho em realidade.
A seleção jordana garantiu a sua primeira classificação histórica para o Mundial de forma antecipada ao vencer Omã por 3 a 0, seguida por uma combinação de resultados no grupo que confirmou a vaga direta pelas Eliminatórias do continente asiático.
Uzbequistão confirma crescimento do futebol asiático
Outra estreante é o Uzbequistão. Localizado na Ásia Central e independente desde o fim da União Soviética, o país construiu uma trajetória consistente nas últimas décadas até alcançar a vaga inédita para a Copa do Mundo. O futebol uzbeque investiu fortemente na formação de atletas e colecionou resultados expressivos nas categorias de base.
O Uzbequistão conquistou a vaga inédita para a Copa do Mundo após garantir o segundo lugar em seu grupo na fase anterior das Eliminatórias, somando quatro vitórias e dois empates em seis jogos, garantindo o segundo lugar atrás do Irã. Depois disso, selou a classificação com um empate por 0 a 0 contra os Emirados Árabes Unidos, em Abu Dhabi.