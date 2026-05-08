Vídeo: homem furta loja de eletrônicos e é preso em São Gabriel da Palha

Um homem de 39 anos foi preso após furtar uma loja de produtos eletrônicos no Centro de São Gabriel da Palha, no Noroeste do Espírito Santo, na quinta-feira (7). Câmeras de segurança flagraram toda a ação, e o suspeito acabou localizado após ser reconhecido pelo proprietário do estabelecimento, Jederson Souza.
De acordo com o comerciante, o homem usou um pé de cabra para quebrar a porta e invadir a loja. Já no interior do estabelecimento, ele pegou diversos produtos, como caixas de som, lanternas, relógios e fones de ouvido, colocando os itens em um saco antes de fugir a pé carregando o material nas costas.
O dono da loja contou que foi avisado sobre o arrombamento por um vigia que faz rondas pela região. Ao chegar ao local, Jederson avistou o suspeito caminhando pela rua ainda com o saco nas costas e o reconheceu pelas imagens das câmeras de segurança. Em seguida, acionou a Polícia Militar do Espírito Santo.
Parte dos eletrônicos foi recuperada. O restante, segundo o proprietário, teria sido vendido ou trocado por drogas antes da localização do suspeito.
A Polícia Civil do Espírito Santo informou que o homem foi autuado em flagrante por furto qualificado e encaminhado ao sistema prisional.