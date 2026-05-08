Cadela presa em fresta de rocha há três dias mobiliza resgate em Colatina

A cadelinha Bolinha foi resgatada pelo Corpo de Bombeiros após passar três dias presa em uma fresta de rocha na comunidade de São João Pequeno, em Colatina, no Noroeste do Estado. Os militares tentaram o resgate ainda na tarde de quinta-feira (7) quando foram acionados, porém, devido à complexidade da ocorrência, a operação foi retomada na manhã de sexta-feira (8) com apoio de mais equipamentos e militares do Centro Especializado de Resposta a Desastres.





O dono da cadela contou que trabalhava na lavoura de café na noite de terça-feira (5) quando percebeu que Bolinha havia desaparecido. Após buscas pela região, ele começou a ouvir os latidos e encontrou a cachorra presa no interior da pedra. Para evitar que o animal sofresse ainda mais, o tutor passou a alimentá-lo por meio de uma pequena abertura na rocha.





Foi elaborado um plano de ação utilizando equipamentos específicos para abertura de um túnel na rocha, possibilitando o acesso ao animal. Após cerca de seis horas de trabalho, “Bolinha” foi resgatada com segurança e devolvida ao tutor



