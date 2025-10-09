Home
>
Todas Elas
>
Aprenda como fazer pedido de medida protetiva no ES sem sair de casa

Aprenda como fazer pedido de medida protetiva no ES sem sair de casa

O recurso é garantido por lei para vítimas de violência doméstica; descumprimento da medida pode dar de 6 meses a 2 anos de prisão

Gabriela Maia

Estagiária / [email protected]

Publicado em 9 de outubro de 2025 às 11:01

A medida protetiva de urgência é uma das maiores conquistas da Lei Maria da Penha. O recurso permite que mulheres vítimas de violência doméstica possam obter, em até 48h, uma decisão judicial que determina que o agressor não se aproxime. A lei também estabelece que, caso a medida seja descumprida, o agressor responderá criminalmente pela violação, com pena que pode variar de 6 meses a dois anos de prisão. Há diferentes formas de pedir uma medida protetiva, e o Todas Elas te explica como fazer a solicitação, inclusive de forma on-line.

Recomendado para você

O recurso é garantido por lei para vítimas de violência doméstica; descumprimento da medida pode dar de 6 meses a 2 anos de prisão

Aprenda como fazer pedido de medida protetiva no ES sem sair de casa

Papo do Ano promoveu conexão entre mulheres empreendedoras e profissionais de diferentes áreas de atuação; veja fotos

Saúde mental, finanças e IA: as dicas para mulheres alavancarem carreira

Obra “Onde estão os filhos da violência?”, lançada na última segunda-feira (29) em Vitória, mostra como políticas públicas ajudam a combater abusos e acolher vítimas

Livro revela impactos da violência doméstica no desenvolvimento de crianças e adolescentes

Uma das opções é a vítima procurar uma delegacia, sendo recomendado ir à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam). Se não houver essa possibilidade, o atendimento dessa mulher em situação de vulnerabilidade pode ser realizado em qualquer delegacia da Polícia Civil. Nas unidades, a autoridade policial registra o pedido e encaminha o caso ao Judiciário.

Made with Flourish

Leia mais

Imagem - Assédio sexual horizontal: importunação cometida por colegas agora dá demissão por justa causa

Assédio sexual horizontal: importunação cometida por colegas agora dá demissão por justa causa

Imagem - Pizza, açaí e marmita: vítimas de violência usam 'códigos' para pedir socorro no ES

Pizza, açaí e marmita: vítimas de violência usam 'códigos' para pedir socorro no ES

Imagem - Obras da Casa da Mulher Brasileira seguem sem conclusão no ES

Obras da Casa da Mulher Brasileira seguem sem conclusão no ES

A defensora pública e coordenadora de Promoção e Defesa dos Direitos das Mulheres, Fernanda Prugner, relata que, apesar da importância de registrar um boletim de ocorrência, muitas mulheres não querem ou não conseguem ir até uma sede policial.

Muitas vezes, essa mulher em situação de violência não deseja fazer um registro  policial. Às vezes, não consegue chegar até uma delegacia ou tem dificuldade de fazer esse boletim por diversos fatores

Fernanda Prugner

Defensora pública e coordenadora de Promoção e Defesa dos Direitos das Mulheres

Para essas situações, outra possibilidade é buscar ajuda na Defensoria Pública. O órgão pode solicitar a medida protetiva e ainda oferece serviços relacionados ao direito de família, como o reconhecimento de união estável, divórcio, partilha de bens, guarda dos filhos, devolução de bens e afastamento do agressor da residência.

Solicitação on-line

Também é possível fazer a solicitação de forma on-line. Para isso, basta acessar o site da Defensoria Pública do Espírito Santo, clicar em “Canal da Mulher”, selecionar a opção “Click Delas” (clique aqui) e preencher o formulário com informações pessoais, dados do agressor e relatar a violência sofrida.

Se desejar, a mulher pode buscar atendimento, presencialmente, na unidade da Defensoria mais próxima. Outra alternativa é  procurar um advogado particular, que também pode ingressar com o pedido da medida protetiva junto ao Judiciário.

Leia mais

Imagem - Mulheres vítimas de violência no ES terão atendimento prioritário no SUS

Mulheres vítimas de violência no ES terão atendimento prioritário no SUS

Imagem - 19 anos da Lei Maria da Penha: veja os avanços na proteção das mulheres

19 anos da Lei Maria da Penha: veja os avanços na proteção das mulheres

Imagem - Veja mapa de serviços de proteção à mulher em todas as cidades do ES

Veja mapa de serviços de proteção à mulher em todas as cidades do ES

Validade e renovação da medida protetiva

A Lei Maria da Penha não estabelece prazo de validade para as medidas protetivas concedidas. Por isso, a decisão sobre quanto tempo a medida terá efeito depende do juiz responsável pelo caso.

“Pela Lei Maria da Penha, a medida protetiva deveria durar enquanto houver risco. Mas, infelizmente, não é isso que ocorre na prática. Os juízos de violência doméstica estipulam um prazo, que normalmente varia de 6 meses a um ano”, explica a defensora pública Fernanda Prugner.

Antes do fim desse prazo, a mulher que deseja manter a decisão judicial de afastamento do agressor deve procurar novamente atendimento jurídico para fazer a renovação. “Orientamos, nos nossos atendimentos, que, caso persista a situação de risco e a mulher deseje manter essa medida protetiva, ela nos procure antes do esgotamento desse prazo, para possamos fazer o requerimento de manutenção da medida”, ressalta Fernanda.

Mesmo passado o tempo determinado da medida, a mulher pode fazer uma nova solicitação, caso a situação de risco continue. “Uma vez que a mulher esteja desprotegida, ela pode pedir a medida quantas vezes forem necessárias, independentemente do caso”, completa a defensora.

Outros direitos assegurados

Mulheres vítimas de violência doméstica também podem solicitar:

  • Restrição ou suspensão de visitas aos filhos; 
  • prioridade na transferência de matrícula escolar dos seus dependentes; 
  • afastamento do trabalho, quando houver risco à integridade física ou psicológica.

LEIA MAIS 

Página do Todas Elas celebra 5 anos dando voz às mulheres capixabas

Feminicídio no ES: o perigo mora principalmente dentro de casa

Serra adota Patrulha Maria da Penha para frear violência contra a mulher

Cabritas Capixabas: coletivo une 400 mulheres em corrida de montanha

Padaria de mulheres quilombolas alimenta tradição e empreendedorismo no ES

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais