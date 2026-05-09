Mãe é espancada e morta pelo filho em surto na Serra

Uma mulher de 55 anos foi morta pelo próprio filho às vésperas do Dia das Mães, na Serra. O caso aconteceu no bairro São Pedro, na tarde de sexta-feira (8).
Adriana do Nascimento Santo Divino foi agredida, espancada e morta pelo filho Patrick Santos Fernandes, de 27 anos, enquanto se preparava para ir com a família para um sítio que tinham alugado para passar o Dia das Mães. Ele foi autuado por feminicídio pela Polícia Civil.
Segundo informações da repórter Alice Sousa, da TV Gazeta, uma sobrinha da vítima contou que o crime aconteceu quando Adriana passou em casa para pegar as coisas para viagem. O filho, que mora na casa de baixo, teria surtado após uso de drogas e subido alterado para a casa da mãe.
Adriana se trancou no quarto, mas o filho conseguiu arrombar a porta e começou a agredi-la, usando um martelo. Depois, colocou a mãe nos ombros e jogou o corpo na beira da rua. Já moradores contaram à Polícia Militar que o rapaz teria agredido a mãe, tendo-a empurrado da escada e a jogado em uma lata de lixo.
Nesse momento, vizinhos e o filho mais novo chegaram e a socorreram para a UPA de Castelândia. Ela chegou a ser transferida para o Hospital Jayme dos Santos Neves, mas não resistiu aos ferimentos.
Patrick foi agredido pela população, em uma tentativa de linchamento, e levado para a UPA. Revoltados, vizinhos também quebraram a casa de Patrick após o crime. Segundo relatos de testemunhas, ele gritava dizendo que não se arrependia.
Segundo a Polícia Civil, ele foi autuado em flagrante por feminicídio e será encaminhado ao sistema prisional, assim que receber alta médica.