Mãe é espancada e morta pelo filho em surto na Serra

Uma mulher de 55 anos foi morta pelo próprio filho às vésperas do Dia das Mães, na Serra. O caso aconteceu no bairro São Pedro, na tarde de sexta-feira (8).





Adriana do Nascimento Santo Divino foi agredida, espancada e morta pelo filho Patrick Santos Fernandes, de 27 anos, enquanto se preparava para ir com a família para um sítio que tinham alugado para passar o Dia das Mães. Ele foi autuado por feminicídio pela Polícia Civil.





Segundo informações da repórter Alice Sousa, da TV Gazeta, uma sobrinha da vítima contou que o crime aconteceu quando Adriana passou em casa para pegar as coisas para viagem. O filho, que mora na casa de baixo, teria surtado após uso de drogas e subido alterado para a casa da mãe.