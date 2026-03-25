Descomissionamento

Desmontagem de plataformas deve movimentar R$ 5,5 bilhões no ES

Grupo de empresários da Europa está no Espírito Santo de olho em possíveis negócios e participou de evento na sede da Findes nesta quarta-feira (25)

Publicado em 25 de março de 2026 às 18:39

Navio-plataforma Anna Nery da Petrobras na Bacia de Campos Crédito: Carlos Alberto Silva

O desmonte de plataformas de petróleo pode movimentar R$ 5,5 bilhões no Espírito Santo nos próximos anos. A estimativa foi feita durante um evento, realizado nesta quarta-feira (25), em Vitória, que recebeu um grupo de empresários europeus interessados em investir no setor, e contou com a presença da presidente da Petrobras, Madga Chambriard.

A presidente da companhia destacou o plano de investimentos de R$ 35 bilhões em diferentes projetos em território capixaba, e destacou que o futuro do descomissionamento offshore passa pelo Estado. "O Espírito Santo tem um papel estratégico nessa caminhada", manifestou.

O chamado descomissionamento é um processo que envolve a indústria de desativação, desmontagem e reciclagem de plataformas de petróleo marítimas no fim da vida útil. O governo do Estado juntamente com a Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes) começaram a discutir como atrair empresas a tocar esse processo.

Em novembro, empresários capixabas foram à Europa em busca de atrair a indústria de descomissionamento para o Estado, uma vez que empresas britânicas já têm experiência na área. Na ocasião, a Findes e a Decom Mission — organização comercial independente do Reino Unido dedicada ao descomissionamento e às operações de fim de vida no setor de energia — assinaram um Memorando de Entendimento (MoU) para fortalecer a cooperação.

Logo depois, foi marcada uma visita dos empresários europeus ao Estado para conhecer as potencialidades. O encontro ocorreu nesta quarta-feira (25), na sede da Findes, em Vitória.

“Ao aproximar empresas britânicas, referência no Mar do Norte, de fornecedores brasileiros em busca de expertise, criamos conexões qualificadas desde o início. A parceria com a Decom Mission amplia essa ponte internacional e fortalece a construção de uma indústria de descomissionamento mais eficiente e competitiva no Espírito Santo e Brasil”, afirmou o presidente da Findes, Paulo Baraona.

Atualmente no posto de segundo maior produtor de petróleo e gás do Brasil, o Estado inicia seu primeiro ciclo de descomissionamento de plataformas e instalações offshore e onshore. Segundo a Findes, nesse cenário, parcerias internacionais estratégicas são fundamentais para acelerar a troca de conhecimento, atrair investimentos e promover soluções eficientes para os novos desafios da indústria.

“Nosso foco é conectar quem pode liderar esse cluster no Espírito Santo às empresas referência do Mar do Norte. O Estado reúne as melhores condições para sediar essa indústria: infraestrutura portuária competitiva, cadeia metalmecânica madura, capital humano qualificado e mais de US$ 1 bilhão em oportunidades mapeadas. Estamos posicionando o Espírito Santo para liderar essa nova agenda da economia offshore”, destacou Baraona.

Além da elevada produção de petróleo, o Espírito Santo tem 26 projetos de descomissionamento aprovados pela Agência Nacional do Petróleo (ANP). Outro fator que tem sido destacado aos empresários europeus é a infraestrutura portuária do Estado.

Como noticiado pelo colunista Abdo Filho, há inclusive no setor produtivo capixaba, algumas iniciativas para atrair a indústria de desmontagem de plataformas, como a da Vports, que já demonstrou interesse em atrair investimentos para Barra do Riacho, Aracruz, e para o Porto Central, que está sendo desenvolvido em Presidente Kennedy, Sul do Estado, no qual há um memorando de entendimento assinado com a norte-americana MARS (Modern American Recycling Services).

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