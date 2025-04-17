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Oportunidade

Desmontagem de plataformas de petróleo: um negócio de R$ 5 bi só no ES

Até 2029, serão desmobilizados 3.773 poços de óleo e gás no Brasil, sendo 403 no Espírito Santo. Trata-se de um trabalho muito complexo, que demanda altos investimentos

Publicado em 17 de Abril de 2025 às 03:50

Públicado em 

17 abr 2025 às 03:50
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Anna Nery
Navio-plataforma Anna Nery, da Petrobras, na Bacia de Campos Crédito: Carlos Alberto Silva
Até 2029, serão desmobilizados 3.773 poços de óleo e gás no Brasil, sendo 403 no Espírito Santo. O investimento total para fazer o abandono permanente, a remoção das linhas, dos equipamentos e a desmobilização das unidades de exploração ficará em R$ 70,2 bilhões no país e de R$ 5,3 bi no Estado. Os dados estão no Anuário da Indústria do Petróleo e Gás Natural da Findes.
O aporte gigantesco é para que tudo seja feito dentro dos padrões exigidos, principalmente os ambientais. Uma bela oportunidade para empresas de setores como o metalmecânico, de destinação de resíduos e para a indústria naval. Estaleiros especializados em descomissionamento de embarcações e demais aparelhagens não são comuns no Brasil, por isso, boa parte desses bilhões costumam ir para Ásia, Europa e Estados Unidos.

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Até 2028, somente a Petrobras, em todo o Brasil, irá desmobilizar 23 plataformas, um aporte de US$ 11 bilhões. Outras 40 virão daí para frente. O trabalho exige legislação ambiental específica e muita tecnologia. Outro detalhe importante: os componentes de um navio têm alto valor de mercado, portanto, há oportunidade para ganhar com o descomissionamento e também com a destinação final dos equipamentos e materiais que serão desmontados.
Como o Espírito Santo está de frente para o pré-sal, o Estado é visto com bons olhos pelos investidores. A Vports já disse que estuda a possibilidade da instalação de uma estrutura na área de 500 mil m² que possui em Barra do Riacho, Aracruz, e a gigante M.A.R.S. (Modern American Recycling Services) já tem um memorando de entendimento assinado com o Porto Central, que está sendo construído em Presidente Kennedy, Sul do ES, para a construção de um estaleiro no complexo. Boas oportunidades não faltam.

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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