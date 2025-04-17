Desmontagem de plataformas de petróleo: um negócio de R$ 5 bi só no ES

O aporte gigantesco é para que tudo seja feito dentro dos padrões exigidos, principalmente os ambientais. Uma bela oportunidade para empresas de setores como o metalmecânico, de destinação de resíduos e para a indústria naval. Estaleiros especializados em descomissionamento de embarcações e demais aparelhagens não são comuns no Brasil, por isso, boa parte desses bilhões costumam ir para Ásia, Europa e Estados Unidos.

Até 2028, somente a Petrobras, em todo o Brasil, irá desmobilizar 23 plataformas, um aporte de US$ 11 bilhões. Outras 40 virão daí para frente. O trabalho exige legislação ambiental específica e muita tecnologia. Outro detalhe importante: os componentes de um navio têm alto valor de mercado, portanto, há oportunidade para ganhar com o descomissionamento e também com a destinação final dos equipamentos e materiais que serão desmontados.