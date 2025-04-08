Produção de petróleo vai crescer forte no ES até 2027, mas futuro é interrogação

A produção de petróleo manterá um crescimento robusto de 11,2% ao ano, no Espírito Santo, até 2027, quando deve chegar a 213,1 mil barris por dia. Para o gás natural, as projeções indicam um crescimento médio anual de 10,4%, no mesmo período, com a produção alcançando um volume de 4,9 milhões de metros cúbicos diários em 2027. Os dados são do Anuário da Indústria de Petróleo e Gás do Espírito Santo, produzido pelo Observatório Findes, que será lançado nesta terça-feira (08).

Para o período completo da projeção, entre 2024 e 2030, a expectativa é de um crescimento médio anual de 0,4% na produção de petróleo e de 0,3% na produção de gás natural. Apesar da queda de produção a partir de 2028, o volume esperado em 2030 ainda será superior ao que foi produzido em 2024, quando a produção média de petróleo foi de 154,9 mil barris de petróleo por dia e a de gás natural foi de 3,6 milhões de metros cúbicos por dia.