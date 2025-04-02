Gigante de Singapura marca data para inaugurar fábrica em Linhares

A Olam Food Ingredients (Ofi), subsidiária do Grupo Olam, de Singapura, deve inaugurar no dia 9 de maio a sua fábrica de café solúvel no distrito de Bebedouro, em Linhares, Norte do Espírito Santo.
Trata-se da mais moderna e de uma das maiores do mundo. Um investimento que supera R$ 1 bilhão e que emprega mais de 300 pessoas. A Olam é líder global na produção e comercialização de alimentos, rações, fibras, óleos e demais produtos. A Ofi, está entre as três maiores produtoras de café solúvel no planeta, com unidades no Vietnã, Espanha e, agora, em Linhares. A informação foi confirmada pelo governador Renato Casagrande.
É um marco importante na história econômica do Espírito Santo, Estado que produz café desde meados do século XIX e que, agora, vê um processo intenso de industrialização, agregação de valor, portanto, do que ainda é a principal cultura das lavouras capixabas.