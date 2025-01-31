Espírito Santo tem o maior volume de exportação de café da sua história

As exportações de café pelos portos do Espírito Santo, em todo o ano de 2024, chegaram a 8.360.636 sacas de 60 quilos. Volume 1,21% acima do recorde que perdurava desde 2002. O boom de vendas do café conilon,
iniciado no segundo semestre de 2023 por causa de quebras de safras na Ásia e problemas na logística mundial, empurraram esses números históricos. De acordo com os dados compilados pelo Centro do Comércio de Café de Vitória, 84% do total foram de conilon. Na sequência vieram o arábica (754 mil sacas) e o solúvel (571 mil). Foram exportados 61% a mais de café do que em 2023, sendo 75% a mais de conilon, 10% a mais de café arábica e 14% a mais de café solúvel.
O volume de café exportado pelos portos do Espírito Santo, em 2024, representou 17% de todo movimento brasileiro do produto no período. Cinco países importaram quase a metade de todo o café embarcado em portos capixabas: Bélgica (12%), México (12%), Estados Unidos (10%), Itália (8%) e Espanha (7%). Ao todo 63 países de todos os continentes transacionaram com o Espírito Santo.
Nesse pacotão de números, cabe um olhar especial para a China. O país subiu da 53ª para a 26ª posição entre os países importadores de café do Espírito Santo. O aumento do volume importado de um ano para outro, apenas de conilon, foi de 1.729%: de 2.266 para 41.453 sacas.
Os números acima dizem respeito ao que foi escoado pelo Porto de Vitória e Portocel.
Como a estrutura capixaba, há décadas, não dá conta da produção, muita mercadoria ainda precisa ir para o Rio de Janeiro e para Santos, o que impacta fortemente a nossa eficiência e, consequentemente, a nossa competitividade. Segundo estimativas conservadoras do Centro do Comércio de Café de Vitória, em 2024 foram escoadas por portos fora do Espírito Santo, pelo menos 1,4 milhões de sacas de café conilon, 1,8 milhões de sacas de café arábica e 350 mil sacas de café solúvel. Assim, o volume de café do Estado exportado sai de 8,36 milhões de sacas para cerca de 12 milhões de sacas, gerando um adicional de US$ 888 milhões. Desta forma, a receita total das exportações capixabas de café chega a US$ 2,7 bilhões no ano.