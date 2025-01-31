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Economia

Espírito Santo tem o maior volume de exportação de café da sua história

Volume ficou 1,21% acima do recorde que perdurava desde 2002. Os preços recordes do produto em todo o planeta formam uma combinação quase perfeita

Públicado em 

31 jan 2025 às 00:50
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Operação no Porto de Capuaba, em Vila Velha
Operação no Porto de Capuaba, em Vila Velha Crédito: Fernando Madeira
As exportações de café pelos portos do Espírito Santo, em todo o ano de 2024, chegaram a 8.360.636 sacas de 60 quilos. Volume 1,21% acima do recorde que perdurava desde 2002. O boom de vendas do café conilon, iniciado no segundo semestre de 2023 por causa de quebras de safras na Ásia e problemas na logística mundial, empurraram esses números históricos. De acordo com os dados compilados pelo Centro do Comércio de Café de Vitória, 84% do total foram de conilon. Na sequência vieram o arábica (754 mil sacas) e o solúvel (571 mil). Foram exportados 61% a mais de café do que em 2023, sendo 75% a mais de conilon, 10% a mais de café arábica e 14% a mais de café solúvel.
O ano de 2024 vai ficar marcado na história por um outro fator: os preços também bateram recordes, ou seja, a combinação perfeita. A receita total das exportações ficou em US$ 1,809 bilhão, um crescimento de 119% em relação ao ano de 2023, quando foram anotados US$ 824 milhões em divisas. O preço médio do café em 2024 foi de US$ 216 por saca, contra US$ 158 em 2023, alta de 37%. O conilon teve a maior elevação de preços, de 43%, chegando a US$ 211. O arábica ficou em US$ 264 dólares (+26%) e o solúvel em US$ 214 (+23%).
O volume de café exportado pelos portos do Espírito Santo, em 2024, representou 17% de todo movimento brasileiro do produto no período. Cinco países importaram quase a metade de todo o café embarcado em portos capixabas: Bélgica (12%), México (12%), Estados Unidos (10%), Itália (8%) e Espanha (7%). Ao todo 63 países de todos os continentes transacionaram com o Espírito Santo.
Nesse pacotão de números, cabe um olhar especial para a China. O país subiu da 53ª para a 26ª posição entre os países importadores de café do Espírito Santo. O aumento do volume importado de um ano para outro, apenas de conilon, foi de 1.729%: de 2.266 para 41.453 sacas.
Os números acima dizem respeito ao que foi escoado pelo Porto de Vitória e Portocel. Como a estrutura capixaba, há décadas, não dá conta da produção, muita mercadoria ainda precisa ir para o Rio de Janeiro e para Santos, o que impacta fortemente a nossa eficiência e, consequentemente, a nossa competitividade. Segundo estimativas conservadoras do Centro do Comércio de Café de Vitória, em 2024 foram escoadas por portos fora do Espírito Santo, pelo menos 1,4 milhões de sacas de café conilon, 1,8 milhões de sacas de café arábica e 350 mil sacas de café solúvel. Assim, o volume de café do Estado exportado sai de 8,36 milhões de sacas para cerca de 12 milhões de sacas, gerando um adicional de US$ 888 milhões. Desta forma, a receita total das exportações capixabas de café chega a US$ 2,7 bilhões no ano.
Por isso tudo é que uma das principais pautas do setor nos últimos tempos é a melhoria das condições de escoamento da produção. Estamos falando de rodovias, ferrovias e portos de mais qualidade.

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Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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