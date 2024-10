Com conilon em alta, Cooabriel espera faturamento histórico em 2024

Diante da forte valorização da saca do café conilon nos últimos meses, a Cooabriel, maior cooperativa de conilon do Brasil, sediada em São Gabriel da Palha, Noroeste do Espírito Santo, deve experimentar uma expansão histórica de faturamento no consolidado de 2024. No ano passado as receitas totais da cooperativa ficaram em R$ 1,78 bilhão, para este ano, a expectativa é chegar em R$ 2,3 bilhões, um crescimento que, se confirmado, ficaria em 30% e seria o maior já registrado.