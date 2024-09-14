Nestlé quer produção sustentável de café em mais de 2 mil propriedades do ES

"O Brasil é um dos mais importantes fornecedores da Nestlé internamente e para exportação, estamos trabalhando forte e identificando os desafios. Temos que lembrar que o mercado consumidor está mais exigente em vários aspectos, do lado ambiental, da governança e, claro, da qualidade. Em 2025, já começam a funcionar regras mais restritivas na Europa, o Brasil aparece no cenário como uma das origens mais preparadas. É desafiador, mas o trabalho já vem sendo feito, enxergo como oportunidade", assinalou Rodolfo Clímaco, gerente de Agricultura Cafés da Nestlé no Brasil.