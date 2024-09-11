"Estamos preparados para receber mais café e carros" diz executivo de Portocel

"Estamos preparados para receber mais cargas de carros, café e outras que vierem. Claro que o começo é sempre devagar, mas estamos focados em buscar novos parceiros e trazer mais carga para Portocel, não podemos viver de picos extraordinários. A gente vem se preparando, há algum tempo, do ponto de vista da regulação e da infraestrutura, e devemos ter mais dois navios de carros nos próximos meses e estamos negociando outros embarques de café. Estamos trabalhando para perenizar tudo isso", explicou Alexandre Billot Mori, gerente executivo de Operações de Portocel.