"Estamos preparados para receber mais café e carros" diz executivo de Portocel

O ano de 2024 já está marcado na história de Portocel, terminal portuário da Suzano e da Cenibra, inaugurado em 1978 com o único objetivo de movimentar celulose e cargas florestais. Nos últimos anos, depois da lei (de 2013) que permitiu estruturas privadas movimentarem cargas de terceiros, Portocel vem em um intenso trabalho para ampliar o seu leque de atuação. Algumas cargas (rochas ornamentais e equipamentos entre elas) foram incorporadas, mas dois dos principais marcos se deram em 2024: o primeiro desembarque de carros
(em junho) e o primeiro embarque de café (em setembro).
Os executivos garantem que é só o começo da história.
"Estamos preparados para receber mais cargas de carros, café e outras que vierem. Claro que o começo é sempre devagar, mas estamos focados em buscar novos parceiros e trazer mais carga para Portocel, não podemos viver de picos extraordinários. A gente vem se preparando, há algum tempo, do ponto de vista da regulação e da infraestrutura, e devemos ter mais dois navios de carros nos próximos meses e estamos negociando outros embarques de café. Estamos trabalhando para perenizar tudo isso", explicou Alexandre Billot Mori, gerente executivo de Operações de Portocel.