São Bernardo Samp cresce 6% em 2024 e supera os 410 mil clientes no ES

De janeiro até maio, a operadora São Bernardo Samp agregou 23 mil pessoas à sua base de clientes, alcançando 410 mil vidas. Uma expansão de 6% no período. A companhia tem investido forte na negociação com grandes empresas, em geral com muitos funcionários, para a sua rede de assistência. “O mercado de saúde do Espírito Santo cresceu 15 mil vidas, no mesmo período, a São Bernardo Samp cresceu 23 mil vidas. A expectativa é que sigamos assim e que, até o final do ano, a gente cresça 20% acima do mercado”, projeta Fernando Aguiar, diretor Comercial da Athena Saúde no Espírito Santo. O Grupo Athena, da Pátria Investimentos, é dono da São Bernardo Samp, do Vitória Apart Hospital (na Serra) e do São Bernardo Apart (em Colatina).