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Saúde privada

São Bernardo Samp cresce 6% em 2024 e supera os 410 mil clientes no ES

A operadora pertence ao Grupo Athena Saúde, da Pátria Investimentos. Em março foi anunciada a fusão de São Bernardo e Samp, dos dos mais tradicionais planos do ES

Públicado em 

10 set 2024 às 17:26
Abdo Filho

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Abdo Filho

A marca agora atende pelo nome de São Bernardo Samp e já soma mais de 410 mil vidas atendidas.
Clínica da operadora São Bernardo Samp Crédito: São Bernardo Samp/Divulgação
De janeiro até maio, a operadora São Bernardo Samp agregou 23 mil pessoas à sua base de clientes, alcançando 410 mil vidas. Uma expansão de 6% no período. A companhia tem investido forte na negociação com grandes empresas, em geral com muitos funcionários, para a sua rede de assistência. “O mercado de saúde do Espírito Santo cresceu 15 mil vidas, no mesmo período, a São Bernardo Samp cresceu 23 mil vidas. A expectativa é que sigamos assim e que, até o final do ano, a gente cresça 20% acima do mercado”, projeta Fernando Aguiar, diretor Comercial da Athena Saúde no Espírito Santo. O Grupo Athena, da Pátria Investimentos, é dono da São Bernardo Samp, do Vitória Apart Hospital (na Serra) e do São Bernardo Apart (em Colatina).
A união das duas marcas, muito fortes no mercado capixaba, se deu em março. De lá para cá a companhia imprimiu um forte ritmo de integração de processos e ganhos de eficiência. Muito em breve será anunciada a nova identidade visual do plano. Em paralelo estão sendo tocados uma série de investimentos para ampliar a oferta de serviços. O aporte, até o final de 2024, ficará na casa dos R$ 15 milhões.
"Inauguramos recentemente duas clínicas, uma na Serra e outra em Cariacica. Até o final do ano, vamos inaugurar mais duas, além dos investimentos em equipamentos para os nossos dois hospitais. Até dezembro teremos mais R$ 4,4 milhões investidos, totalizando R$ 15 milhões no decorrer de 2024", disse Diego Viana, diretor da Athena Saúde Sudeste. 

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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