Athena Saúde anuncia a fusão de São Bernardo e Samp

O Grupo Athena, dono dos planos de saúde Samp e São Bernardo, anunciou, nesta quinta-feira (14), a fusão das duas operadoras e uma nova marca: São Bernardo Samp. A Athena Saúde comprou a Samp, em 2019, e o São Bernardo, em 2021, mas, embora fizessem parte do mesmo grupo, as operações funcionavam em paralelo. A partir do dia 1º de abril será iniciado o processo de unificação. O objetivo é ganhar eficiência e força no mercado.



Trata-se de um relevante movimento dentro do segmento no Estado, já que as duas operadoras juntas possuem algo perto de 400 mil clientes. A Samp é forte na Grande Vitória e o São Bernardo no Norte e Noroeste do Estado. A operação foi aprovada pela ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar), responsável pela regulação do setor. A marca São Bernardo Samp passará por mudanças e terá uma nova identidade visual.