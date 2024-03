Gestora de São Paulo especializada em mercado imobiliário chega ao ES

Orla de Vila Velha é alvo de projetos imobiliários voltados para o mercado de alto padrão. Crédito: Pedro Cabral/ Divulgação

A Integral Group, de São Paulo, plataforma especializada em serviços financeiros, está entrando no Espírito Santo em parceria com a capixaba Robusta Capital. Uma das especialidades da gestora é criar soluções para financiar empresas do mercado imobiliário. Com 18 anos de estrada e negócios em vários estados do Brasil, a Integral já fechou dois acordos, de R$ 50 milhões ao todo, com empresas da Grande Vitória - Pinheiro de Sá e TMA - e quer ir além.

"O mercado de imóveis aqui do Espírito Santo experimentou uma valorização importante nos últimos anos, acabou viabilizando a entrada de empresas como a nossa, que são especializadas no setor, mas não captam dinheiro na caderneta de poupança, que é o caminho ainda tradicional. Estamos encontrando empresas organizadas, com visão moderna e que sabem negociar, acredito que é um futuro bom para os dois lados", explicou Renato Gama, sócio da Integral. "Começamos por Vitória, mas estamos olhando também para as outras cidades da Região Metropolitana e para o interior. Sabemos que vários investimentos importantes estão sendo feitos aqui no Estado, isso significa oportunidade.

As operações capitaneadas pela Integral ficam, na média, entre R$ 20 milhões e R$ 40 milhões, mas não há teto. "Estamos olhando para bons projetos, inclusive no mercado de galpões logísticos, sem limite de financiamento. Nossos parceiros são até cinco vezes maiores do que nós, ou seja, se o projeto for viável, estaremos dispostos a entrar", assinalou Gama.

José Carlos Buffon Júnior, parceiro da Integral no Estado, disse que mais R$ 100 milhões de crédito estão em negociação. "A nossa intenção é oxigenar os projetos com mais eficiência e proximidade, claro, com uma taxa de juros acessível para o empresário e interessante para o investidor. Há bons negócios em desenvolvimento".

