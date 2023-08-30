Mercado imobiliário: Vitória "cria" novas áreas e mostra força para crescer

O terceiro e último episódio do videocast "Mercado imobiliário: é hora de entrar", sobre os rumos do mercado de imóveis do Espírito Santo, produzido por A Gazeta, mostra que Vitória, joia da coroa imobiliária do Estado, está, diante da falta de espaços disponíveis, se reinventando. Há boas oportunidades, por exemplo, no eixo Enseada-Ilha de Santa Maria, no Centro, na Serafim Derenzi e no entorno do Aeroporto. Isso, claro, sem falar de bairros tradicionalíssimos (e valorizados) como Praia do Canto e Jardim Camburi. Diante disso, como aproveitar as melhores oportunidades? Juarez Gustavo Soares, ex-presidente da Ademi e consultor do mercado, e Sandro Carlesso, ex-presidente da Ademi e diretor da Impacto Engenharia, dão as respostas.