As melhores opções para quem quer investir em imóveis no Espírito Santo

O segundo episódio do videocast "Mercado imobiliário: é hora de entrar", sobre os rumos do mercado de imóveis do Espírito Santo, produzido por A Gazeta, mostra que os impactos dos juros mais baixos na economia real abrem um bom horizonte para o setor imobiliário de Norte a Sul do Estado. Diante disso, como aproveitar as melhores oportunidades? Para onde vai o mercado? Wilson Calmon, diretor da CBL e conselheiro da Nazca, e Renan Lima, CEO da Meu Patrimônio, dão as respostas. Confira aqui o primeiro episódio do videocast na íntegra.