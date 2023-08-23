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Videocast #02

As melhores opções para quem quer investir em imóveis no Espírito Santo

Assista ao segundo episódio do videocast de A Gazeta "Mercado imobiliário: é hora de entrar". O colunista Abdo Filho entrevista Wilson Calmon, da CBL e da Nazca, e Renan Lima, da Meu Patrimônio
Abdo Filho

Abdo Filho

Publicado em 

23 ago 2023 às 12:16

Publicado em 23 de Agosto de 2023 às 12:16

O segundo episódio do videocast "Mercado imobiliário: é hora de entrar", sobre os rumos do mercado de imóveis do Espírito Santo, produzido por A Gazeta, mostra que os impactos dos juros mais baixos na economia real abrem um bom horizonte para o setor imobiliário de Norte a Sul do Estado. Diante disso, como aproveitar as melhores oportunidades? Para onde vai o mercado? Wilson Calmon, diretor da CBL e conselheiro da Nazca, e Renan Lima, CEO da Meu Patrimônio, dão as respostas. Confira aqui o primeiro episódio do videocast na íntegra.
Abdo Filho (à esquerda), Wilson Calmon (camisa branca) e Renan Lima nos estúdios de A Gazeta
Abdo Filho (à esquerda), Wilson Calmon (de branco) e Renan Lima nos estúdios de A Gazeta Crédito: Farley Sil

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