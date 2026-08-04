ES registra alta em crimes de racismo, homofobia e transfobia

Os registros de crimes contra pessoas LGBTQIAPN+ apresentaram crescimento no Espírito Santo. A alta foi maior nos casos de homofobia e transfobia, que aumentaram 64,5% no último ano, segundo dados do Anuário de Segurança Pública.





No Brasil, a homofobia e a transfobia são consideradas "crimes de racismo" por decisão do Supremo Tribunal Federal (STF). Confira os registros do Estado nos últimos dois anos.





Homofobia e transfobia

2024 - 62

2025 - 102





Lesão corporal dolosa

2024 - 459

2025 - 491





Estupro

2024 - 24

2025 - 30





Na avaliação do criminalista Fábio Marçal, os números refletem uma tendência de ampliação dos registros em função do estímulo às denúncias.





“O volume de casos, em todas as categorias, é bem maior. O que temos observado é um incentivo por parte das instituições para que as vítimas busquem a polícia e denunciem os crimes, semelhante ao que ocorreu em relação à violência contra a mulher”, assinala.





Marçal observa que a mudança tem ocorrido até em função da população. “Não é só a vítima que tem se rebelado contra este tipo de crime, mas a população também não aceita”, destaca.





Mas os números mostram que a subnotificação ainda é expressiva. “O preconceito é grande e a vítima se vê em situação de impotência e de uma possível revitimização”.





Casos de racismo





Os dados também revelam que têm aumentado os registros de racismo no Estado. Em 2024 foram 272 ocorrências, contra 290 no ano passado.





As estatísticas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) apontam que também aumentou no Estado o número de processos envolvendo racismo. No ano passado foram 154 novas buscas à Justiça capixaba. Até junho deste ano foram 96 novas ações.





A maior parte deles (56,5%) foram apresentada por mulheres e por pessoas na faixa etária entre 26 anos a 45 anos.



