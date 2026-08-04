Spray de pimenta liberado: uma vitória que denuncia um fracasso

A Lei n. 15.474 autoriza desde o último dia 24 a comercialização, aquisição e porte de spray de pimenta para a defesa pessoal de mulheres, o que é, ao mesmo tempo, uma demonstração de vitória e uma evidenciação do nosso fracasso em forjar uma cultura que possibilite às mulheres viverem em segurança, sem medo de serem atacadas a qualquer momento de suas vidas por homens que se sentem no direito de agredi-las e violentá-las.





É uma vitória porque representa a luta das mulheres por mecanismos legais de autodefesa que lhe proporcionem um relativo controle do medo que lhes acompanha permanentemente de serem atacadas, passando a ter acesso a um mecanismo, ainda que temporário, de se protegerem, garantindo tempo suficiente para que possam fugir e conseguir ajuda.





Essa vitória tem o gosto amargo do fracasso de uma civilização que não conseguiu educar homens para que possam respeitar as mulheres entendendo que elas não são sua propriedade e que seus corpos não estão disponíveis para satisfazer seus desejos, sejam eles sexuais, sejam de exercício de poder.