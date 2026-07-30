Meninas de até 14 anos lideram estatísticas de crimes sexuais no ES

No Espírito Santo, a violência sexual atinge principalmente meninas de até 14 anos. Elas enfrentam estupros, assédios e importunações em suas casas, o lugar onde deveriam estar mais seguras.





Os dados são do novo painel do Observatório da Segurança Pública, que reúne informações sobre crimes contra a dignidade sexual no Estado. Só este ano, até o mês de junho, foram efetuados 1.712 registros, distribuídos entre a Região Metropolitana (871) e o interior (841).





Essas ocorrências atingiram vítimas adultas (748 registros), adolescentes (509) e crianças (333).





O perfil estatístico aponta que 79% dos casos envolvem mulheres. Além disso, em 45,4% dos registros, as vítimas tinham até 14 anos, incluindo 10 crianças de apenas 1 ano e outras 47 de 3 anos. Na maioria das vezes (43,8%), a residência foi o local do crime, mas também há ocorrências em vias públicas, comércios, e no ambiente web, entre outros espaços.





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A lista das violações à dignidade sexual é longa e abrange desde estupro, incluindo a modalidade vulnerável e a tentativa, até assédio sexual, importunação, ato obsceno, corrupção de menores, atentado violento ao pudor, sedução, favorecimento à prostituição, violação sexual mediante fraude.





Registros nas cidades





Entre os municípios com mais de 100 registros estão Serra (241), Vila Velha (198), Cariacica (169) e Vitória (150).





Em algumas cidades, o número de ocorrências é mais do que o dobro do registrado no ano anterior, o que pode indicar um aumento das denúncias após ações pontuais e visitas policiais às regiões. E há ainda a possibilidade de subnotificações.





Nos seis primeiros meses deste ano, em comparação com o período de 2025, destacam-se, Jaguaré (20 registros contra 8), além de Brejetuba e Rio Bananal, com 11 casos cada, ante 4 do ano passado.





Nos últimos anos se observou um crescimento no número de registros até 2024, com uma redução de 3,4% em 2025. Confira:





2018 - 2.457

2019 - 2.751

2020 - 2.413

2021 - 2.507

2022 - 3.210

2023 - 3.258

2024 - 3.622

2025 - 3.465

2026 - 1.712 (primeiro semestre)



