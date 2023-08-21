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Transição energética

GWM: construção de fábrica de baterias no ES é tema da visita de executivos

Executivos da maior montadora privada da China, que também produz baterias, ouviram do governador Renato Casagrande e do vice Ricardo Ferraço as vantagens comparativas do Estado

Públicado em 

21 ago 2023 às 17:39
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Primeira carga de lítio é exportada pelo Porto de Vitória
Primeira carga de lítio é exportada pelo Porto de Vitória Crédito: Vitor Jubini
Executivos da Great Wall Motors (GWM) estiveram em Vitória na semana passada para uma série de agendas. Uma delas foi no Palácio Anchieta, com o governador Renato Casagrande e com o vice e secretário de Desenvolvimento do Estado, Ricardo Ferraço. A maior montadora privada da China, é uma das grandes fabricantes de baterias para carros elétricos do mundo. Foi justamente este um dos motes da conversa no palácio.
Casagrande e Ferraço apresentaram aos executivos da Great Wall, entre eles o CEO Américas da GWM, James Yang, uma série de vantagens comparativas que podem fazer do Estado o local ideal para a instalação de uma fábrica de baterias da marca no Brasil. São elas:
1. O governo federal autorizou a instalação de uma ZPE (Zona de Processamento para Exportação) em Aracruz. A empresa que ali se instalar receberá uma série de incentivos tributários, cambiais e burocráticos para exportar a sua produção;
2. Tudo o que é produzido dentro de uma ZPE precisa necessariamente ser exportado. Se o objetivo for também usar a produção para o mercado interno, já que a GWM começará a produzir carros no Brasil em 2024, em Iracemápolis, interior de São Paulo, o Estado possui extensas áreas dentro da Sudene, onde, além de incentivos fiscais, é concedido crédito subsidiado;
3. A estrutura portuária do Estado só vai melhorar daqui para frente. Em Aracruz, Portocel já virou um terminal de cargas gerais, a Imetame estará com seu porto, com calado de 18 metros, funcionando em meados de 2025 e a Vports possui uma área de 500 mil m², nessa mesma região de Barra do Riacho, disponível para o desenvolvimento de um projeto portuário. Na Grande Vitória, a Vports assumiu a concessão do Porto de Vitória e está fazendo investimentos no complexo. No Sul, a expectativa é de que, ainda em 2023, seja iniciada a implantação do Porto Central, em Presidente Kennedy;
4. Por fim, para complementar o pacote de vantagens capixabas, no final de julho, a Sigma Lithium, que produz lítio no Vale do Jequitinhonha, Norte de Minas Gerais, passou a exportar a sua produção, toda ela para a China, pelo Porto de Vitória. O lítio vem a ser a matéria-prima para a produção das baterias de longa duração que equipam os carros elétricos.
Hoje, a GWM, além de vender carros para os consumidores capixabas, importa grande parte de seus veículos pelo Porto de Vitória. Só em 2023 devem ser 13 mil carros. A ideia é ir além, é agregar valor a todo esse pacote.

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiário de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi repórter da CBN Vitória e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Política, Economia e Brasil & Mundo, já no processo de integração de todas as redações da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Produção e, em 2019, Editor-executivo.

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