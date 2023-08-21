GWM: construção de fábrica de baterias no ES é tema da visita de executivos

Casagrande e Ferraço apresentaram aos executivos da Great Wall, entre eles o CEO Américas da GWM, James Yang, uma série de vantagens comparativas que podem fazer do Estado o local ideal para a instalação de uma fábrica de baterias da marca no Brasil. São elas:
3. A estrutura portuária do Estado só vai melhorar
daqui para frente. Em Aracruz, Portocel já virou um terminal de cargas gerais, a Imetame estará com seu porto, com calado de 18 metros, funcionando em meados de 2025 e a Vports possui uma área de 500 mil m², nessa mesma região de Barra do Riacho, disponível para o desenvolvimento de um projeto portuário. Na Grande Vitória, a Vports assumiu a concessão do Porto de Vitória e está fazendo investimentos no complexo.
No Sul, a expectativa é de que, ainda em 2023, seja iniciada a implantação do Porto Central, em Presidente Kennedy
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Hoje, a GWM, além de vender carros para os consumidores capixabas, importa grande parte de seus veículos pelo Porto de Vitória. Só em 2023 devem ser 13 mil carros. A ideia é ir além, é agregar valor a todo esse pacote.