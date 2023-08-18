Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Economia

Vila Velha começa a tocar plano para ocupação de áreas empresariais

A prefeitura do município começou a tocar um projeto para ocupar grandes áreas ociosas da cidade que podem abrigar empresas. Terrenos regularizados serão leiloados

Públicado em 

18 ago 2023 às 03:50
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Laguna Park, em fase de construção, fica ao lado da rodovia Leste-Oeste e na entrada do bairro Vale Encantado.
Região de Vila Velha que será impactada pela venda de terrenos Crédito: CBL/divulgação
A Prefeitura de Vila Velha começou a tocar um plano para ocupar grandes áreas ociosas da cidade que podem abrigar empresas. No início do mês, foi aberta concorrência pública para a venda das primeiras oito áreas, todas no Polo Empresarial de Novo México. Em todos esses casos o município fez a desocupação das áreas que estavam invadidas, regularizou do ponto de vista fundiário e agora coloca para vender.
Este é o primeiro passo de um pacote maior. O mesmo será feito com outros terrenos do polo de Novo México e em uma área de 314 mil m², também em Novo México, que pertencia à Suppin (Superintendência dos Projetos de Polarização Industrial), do governo do Estado, e foi doada à prefeitura.
"São áreas que hoje estão ociosas e que podem ser usadas para negócios. O objetivo é que empreendedores comprem os terrenos e toquem seus negócios aqui dentro de Vila Velha", explicou Rodrigo Magnago, secretário de Administração de Vila Velha e responsável pelo projeto. "Estamos falando de zonas liberadas para qualquer tipo de empreendimento, bem servidas de sistema viário e na área de influência do porto. Ou seja, o potencial para fomentar a nossa economia é enorme".  
O secretário disse que só serão negociadas áreas legalmente desembaraçadas e com as infraestruturas viária e de drenagem prontas. Os primeiros terrenos disponibilizados têm entre 963 m² e 12.273 m². A menor área foi avaliada em R$ 722,8 mil (R$ 750 o m²) e a maior em R$ 7,16 milhões (R$ 583 o m²). No dia 5 de setembro serão abertas as propostas, tudo dando certo, em 60 dias os imóveis estarão liberados para seus novos donos.

Veja Também

Executivos da Shein chegam ao ES, nesta quinta, e vão conhecer fábricas

Juros baixos e volta do crescimento: para onde vai o mercado imobiliário do ES

Anúncios do PAC animam o presidente do Porto de Vitória

Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

Tópicos Relacionados

Economia espírito santo imoveis indústria Vila Velha Mercado imobiliário
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Acidente entre motos mata homem e deixa adolescente ferido em Pancas
Imagem de destaque
CBN Vitória ao vivo: Polícia Civil tem novo delegado-geral no ES
Imagem de destaque
Motociclista morre após ser atingido por Porsche na BR 262 em Ibatiba

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados