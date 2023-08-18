Vila Velha começa a tocar plano para ocupação de áreas empresariais

Região de Vila Velha que será impactada pela venda de terrenos Crédito: CBL/divulgação

A Prefeitura de Vila Velha começou a tocar um plano para ocupar grandes áreas ociosas da cidade que podem abrigar empresas. No início do mês, foi aberta concorrência pública para a venda das primeiras oito áreas, todas no Polo Empresarial de Novo México. Em todos esses casos o município fez a desocupação das áreas que estavam invadidas, regularizou do ponto de vista fundiário e agora coloca para vender.

Este é o primeiro passo de um pacote maior. O mesmo será feito com outros terrenos do polo de Novo México e em uma área de 314 mil m², também em Novo México, que pertencia à Suppin (Superintendência dos Projetos de Polarização Industrial), do governo do Estado, e foi doada à prefeitura.

"São áreas que hoje estão ociosas e que podem ser usadas para negócios. O objetivo é que empreendedores comprem os terrenos e toquem seus negócios aqui dentro de Vila Velha", explicou Rodrigo Magnago, secretário de Administração de Vila Velha e responsável pelo projeto. "Estamos falando de zonas liberadas para qualquer tipo de empreendimento, bem servidas de sistema viário e na área de influência do porto. Ou seja, o potencial para fomentar a nossa economia é enorme".