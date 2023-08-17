Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Novo mercado

Executivos da Shein chegam ao ES, nesta quinta, e vão conhecer fábricas

Representantes da gigante chinesa irão a Colatina, Marilândia e São Gabriel da Palha. Na sexta, terão uma reunião com Ricardo Ferraço para falar sobre centro de distribuição

Públicado em 

17 ago 2023 às 03:50
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Loja da Shein, gigante asiática do vestuário, em São Paulo
Loja da Shein, gigante asiática do vestuário, em São Paulo Crédito: Divulgação
Executivos da gigante chinesa Shein chegam, nesta quinta-feira (17), ao Espírito Santo para uma agenda de viagens e reuniões que se estenderá até a tarde de sexta-feira (17). Eles virão com dois objetivos principais: conhecer a indústria da confecção de Marilândia, Colatina e São Gabriel da Palha e pegar mais informações sobre as vantagens locais que sustentam a cadeia de logística e distribuição do Estado.
A quinta-feira será reservada para conhecer as fábricas. A Shein pretende montar parcerias com 2 mil fabricantes brasileiros para que suas peças sejam produzidas aqui e não precisem ser importadas, como acontece hoje. Os chineses ficaram bem impressionados com as unidades capixabas que manipulam peças de jeans. As confecções do Noroeste do Estado são especializadas no corte e na lavagem do produto. Os executivos da Shein vão lá olhar justamente este processo.
Na sexta, em Vitória, eles serão recebidos pelo vice-governador e secretário de Estado de Desenvolvimento, Ricardo Ferraço. "A Shein virou uma grande varejista aqui no Brasil, mas praticamente toda a sua produção vem de fora. Eles tomaram a decisão de fabricar no Brasil e, claro, precisam fazer a distribuição de seus produtos. O Espírito Santo tem excelentes fábricas de roupas e é um dos melhores locais para se montar um centro de distribuição do ponto de vista geográfico e também de estrutura tributária. Vamos detalhar tudo isso para eles", assinalou Ferraço.
O vice-governador teve uma agenda recente com o CEO da Shein para a América Latina, Marcelo Claure, que já havia se encontrado com o governador Renato Casagrande, em maio, nos Estados Unidos. "Em linhas gerais eles já sabem das potencialidades do Estado, esse grupo de executivos que virá agora é para olhar o detalhe das operações e daquilo que temos para oferecer". Também será dito a eles que o Senai está pronto para qualificar, de imediato, mil trabalhadores para as funções que serão abertas nas fábricas caso a gigante chinesa de fato se estabeleça por aqui.
A Shein, para quem ainda não conhece, é uma plataforma de comércio eletrônico e de produção de artigos de moda e vestuário de custo médio que faturou cerca de R$ 8 bilhões, em 2022 (300% a mais que em 2021), no Brasil. O investimento previsto para o país nos próximos anos é de R$ 750 milhões. A intenção é fazer do Brasil uma plataforma de produção e distribuição da Shein para toda a América Latina.    

Veja Também

Juros baixos e volta do crescimento: para onde vai o mercado imobiliário do ES

Anúncios do PAC animam o presidente do Porto de Vitória

Direção da Selita decide vender área gigante dentro de Cachoeiro

Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

Tópicos Relacionados

Colatina Economia espírito santo ricardo ferraço São Gabriel da Palha ES Norte
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
7 doces coreanos que todo fã de dorama precisa experimentar
Imagem de destaque
STJ tem maioria para que ex-CEO da Vale volte à condição de réu no caso Brumadinho
Imagem de destaque
Fim da 6x1 no Congresso: Planalto contradiz Motta e diz que estuda urgência para projeto

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados