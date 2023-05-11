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Economia

Representante da Shein deve visitar o Espírito Santo em junho

Governador Renato Casagrande, que está nos Estados Unidos, se reuniu com o diretor da companhia chinesa para a América Latina, Marcelo Claure

Públicado em 

11 mai 2023 às 03:50
Abdo Filho

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Abdo Filho

Casagrande se reuniu em Nova York com Marcelo Claure, chairman da Shein
Casagrande se reuniu em Nova York com Marcelo Claure, chairman da Shein Crédito: Adriano Zucolotto/Governo-ES
Marcelo Claure, diretor responsável pelos negócios da Shein na China, deve visitar o Espírito Santo em junho. A informação é do governador Renato Casagrande, que, nesta quarta-feira (10), em Nova York, fez uma reunião com o executivo da gigante chinesa da indústria da moda. O governador apresentou a ele informações sobre o Estado, destacando bastante a localização estratégica, logística acessível e incentivos fiscais.  
"A conversa foi boa. Falamos de investimentos em centros de distribuição e também em parques fabris. Foi uma primeira conversa, apresentei as potencialidades do Espírito Santo. Ele parece ter gostado do que ouviu, disse que irá ao Brasil em junho e que vai ao Espírito Santo. Vamos ver se consolida", disse o governador, que está nos Estados Unidos participando de um evento.
A conversa com Marcelo Claure se dá dias depois de a Shein anunciar planos para produzir roupas no Brasil. A ideia dos chineses, ainda sem muito detalhamento, é investir R$ 750 milhões no país nos próximos três anos. A produção se daria por meio de parcerias com cerca de 2 mil fabricantes nacionais. O Espírito Santo tem importantes pólos de confecção em Vila Velha, Colatina e São Gabriel da Palha. Esta seria uma possibilidade de investimento em solo capixaba. A outra seria pela via mais tradicional: a montagem de um centro de distribuição.
A Shein é um conglomerado que opera no chamado fast fashion: roupas de baixo custo, que seguem as últimas tendências da moda e muito forte no comércio eletrônico. A estratégia da Shein para o Brasil, um dos grandes compradores da marca, passa por tornar o país um grande pólo produtor de peças, exportando para toda a América Latina.
O nome da companhia entrou no foco do noticiário depois de o governo federal ameaçar cobrar imposto de importação em cima de compras de até US$ 50. Diante da impopularidade da ideia, o presidente Lula resolveu abortar a missão.  

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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