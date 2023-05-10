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Encontro nos EUA

Casagrande se reúne com CEO da Shein e convida plataforma a investir no ES

Recentemente, a gigante chinesa do e-commerce firmou acordo com o governo federal se comprometendo a investir no Brasil
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 mai 2023 às 17:49

Publicado em 10 de Maio de 2023 às 17:49

Casagrande se reuniu em Nova York com Marcelo Claure, chairman da Shein
Casagrande se reuniu em Nova York com Marcelo Claure, chairman da Shein Crédito: Adriano Zucolotto/Governo-ES
De férias em Nova York mas cumprindo agenda oficial, o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), convidou a plataforma Shein para conhecer e investir no Espírito Santo. O convite foi feito em reunião, nesta quarta-feira (10), com o chairman da Shein na América Latina, Marcelo Claure, nos Estados Unidos.
Recentemente, a gigante chinesa do e-commerce firmou acordo com o governo federal se comprometendo a investir no Brasil e criar 100 mil empregos. A ideia é que a maior parte dos itens vendidos pela plataforma no Brasil seja produzida nacionalmente, contratando fábricas brasileiras e investindo em centros de distribuição e estrutura logística no país.
Casagrande convidou o executivo da plataforma de compras para conhecer o Espírito Santo e os programas de incentivos fiscais, ressaltando as potencialidades e atrativos do Estado. A reunião aconteceu durante o Brazilian Week 2023, evento promovido pela Money Report que reúne empresários e executivos de alto escalão.

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“Fiz o convite pra ele visitar o Espírito Santo, conhecer a nossa organização e estabilidade política, além de todo o nosso potencial. A empresa tomou a decisão de fazer investimentos no país e o Espírito Santo pode receber esse importante player do e-commerce. O setor têxtil e de confecção gera muitos empregos em toda cadeia de produção. Esperamos que a empresa possa nos conhecer melhor e avaliar a possibilidade de instalar futuras unidades de fabricação e distribuição”, disse Casagrande.
De acordo com a assessoria do governador, o representante da Shein na América Latina ficou impressionado com as oportunidades oferecidas pelo governo do Espírito Santo e se mostrou interessado em estudar a possibilidade de instalar a empresa no Estado.  Casagrande reforçou a importância da vinda de novas empresas para a economia local e se colocou à disposição para ajudar no que for necessário.
A Shein é uma empresa chinesa de e-commerce que vem expandindo suas operações para outros países, incluindo Brasil entre outros da América Latina. A possível instalação da empresa pode trazer benefícios significativos para o Estado, como o aumento da arrecadação, atração de novos negócios e a geração de novos empregos.

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