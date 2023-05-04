Empresas querem produzir hidrogênio verde no Sul do ES

Perspectivas do Porto Central, terminal portuário de águas profundas em Presidente Kennedy, no Sul do Espírito Santo Crédito: Porto Central/Youtube/Reprodução

O Espírito Santo pode ganhar uma planta de produção de hidrogênio verde e outra de energia fotovoltaica no Porto Central, complexo industrial portuário privado multipropósito que deve ser instalado em Presidente Kennedy, no Sul do Espírito Santo. A meta é que as plantas nesta primeira fase estejam operacionais até 2026, com investimento previsto de R$100 milhões.

A Companhia Energética Integrada (CEI), empresa do segmento de geração de energia elétrica e desenvolvimento de projetos greenfield de usinas solares e hídricas, assinou um memorando de entendimentos para a construção das unidades.

A parceria permitirá que as empresas conduzam os estudos de viabilidade, licenciamento, instalação e construção da planta que terá a capacidade de produzir até 300 toneladas de hidrogênio verde e até 1.700 toneladas de amônia verde anualmente, a partir da usina solar fotovoltaica com capacidade de 10MWp.

Além disso, com o projeto escalável e que deverá se integrar ao Hub de Energia Verde, uma das áreas prioritárias do porto, poderá haver expansão da capacidade produtiva ao incrementar novas unidades de eletrolisadores e aumentar a geração de energia solar.

"O hidrogênio de baixo carbono é apontado como futuro vetor para a segurança energética e descarbonização da economia mundial, e a CEI se posiciona como player estratégico nesse novo mercado. Este investimento está alinhado ao propósito inovador e sustentável do grupo, que possui parque gerador 100% proveniente de fontes renováveis, pontua Bruno Mainardi, responsável pelos assuntos de transição energética da companhia.

A gerente comercial do Porto Central, Jessica Chan, complementa, explicando que o Hub de Energia Verde do porto tem atraído atenção de grandes players, pois combina alto potencial para geração de energia renovável, com parques eólicos e solares, a uma posição geográfica privilegiada para atender ao mercado consumidor doméstico de energia verde e polos industriais locais e internacionais.