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Negócios

Empresas querem produzir hidrogênio verde no Sul do ES

CEI Energética e Porto Central assinaram memorando de entendimentos  com previsão de instalação de plantas de energia solar e de produção de hidrogênio verde no Hub de Energia Verde do Porto Central

Publicado em 

04 mai 2023 às 15:42

Publicado em 04 de Maio de 2023 às 15:42

Perspectivas do Porto Central, terminal portuário de águas profundas em Presidente Kennedy, no Sul do Espírito Santo
Perspectivas do Porto Central, terminal portuário de águas profundas em Presidente Kennedy, no Sul do Espírito Santo Crédito: Porto Central/Youtube/Reprodução
O Espírito Santo pode ganhar uma planta de produção de hidrogênio verde e outra de energia fotovoltaica  no Porto Central, complexo industrial portuário privado multipropósito que deve ser instalado em Presidente Kennedy, no Sul do Espírito Santo. A meta é que as plantas nesta primeira fase estejam operacionais até 2026, com investimento previsto de R$100 milhões.
A Companhia Energética Integrada (CEI), empresa do segmento de geração de energia elétrica e desenvolvimento de projetos greenfield de usinas solares e hídricas, assinou um memorando de entendimentos para a construção das unidades.
A parceria permitirá que as empresas conduzam os estudos de viabilidade, licenciamento, instalação e construção da planta que terá a capacidade de produzir até 300 toneladas de hidrogênio verde e até 1.700 toneladas de amônia verde anualmente, a partir da usina solar fotovoltaica com capacidade de 10MWp.

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Além disso, com o projeto escalável e que deverá se integrar ao Hub de Energia Verde, uma das áreas prioritárias do porto, poderá haver expansão da capacidade produtiva ao incrementar novas unidades de eletrolisadores e aumentar a geração de energia solar.
"O hidrogênio de baixo carbono é apontado como futuro vetor para a segurança energética e descarbonização da economia mundial, e a CEI se posiciona como player estratégico nesse novo mercado. Este investimento está alinhado ao propósito inovador e sustentável do grupo, que possui parque gerador 100% proveniente de fontes renováveis, pontua Bruno Mainardi, responsável pelos assuntos de transição energética da companhia.
A gerente comercial do Porto Central, Jessica Chan, complementa, explicando que o Hub de Energia Verde do porto tem atraído atenção de grandes players, pois combina alto potencial para geração de energia renovável, com parques eólicos e solares, a uma posição geográfica privilegiada para atender ao mercado consumidor doméstico de energia verde e polos industriais locais e internacionais.
"A estratégia é aproveitar todo esse potencial para colaborar para a segurança energética com energia livre de emissão de carbono para diferentes setores do mercado no auge da transição energética", ressalta.

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