Itapuã começa a pagar credores em plano de recuperação judicial

A Justiça estadual aprovou, no dia 10 de abril, a recuperação judicial da Calçados Itapuã , que declarou dívida que supera os R$ 131 milhões. Ainda neste mês, cerca de 30 dias após a decisão, a empresa deve iniciar o pagamento dos cerca de 600 credores, começando pelos trabalhadores, segundo o plano aprovado em julho do ano passado.

Itapuã Calçados: empresa iniciou suas operações em 1956, em Cachoeiro Crédito: Jomar Braganca /Divulgação

Em sua decisão, o juiz Marcos Pereira Sanches informou que “o instituto da recuperação judicial, concebido por meio da Lei nº 11.101/05, caracteriza-se por ser um procedimento que visa a preservar o funcionamento da empresa viável que atravessa período de crise econômico-financeira”.

O advogado da Itapuã, Alexandre Puppim, destacou que a homologação da recuperação judicial, assim como o apoio dos credores, foi importante para que a empresa possa continuar exercendo a sua atividade.

Assinala ainda que a empresa continuará adotando medidas de redução de custo e de despesas. “O objetivo é se manter no mercado, que, neste tipo de atividade, é bem competitivo, buscando fazer o dever de casa, fortalecer o comércio eletrônico e alternativas para se manter viável.”

Entre os credores estão micro e pequenos empresários, trabalhadores, bancos, entre outros. A dívida declarada à Justiça, de R$ 131 milhões, teve seu valor alterado. “Sofreu um deságio de 60%, que será pago ao longo dos 12 anos previstos no plano”, informou o advogado.

Motivos da recuperação judicial

Em documento à Justiça, a empresa informou que iniciou suas operações em 1956, em Cachoeiro de Itapemirim , e começou a enfrentar dificuldades a partir da crise financeira de 2014 que afetou o país. Cenário que foi abalado ainda mais com os efeitos da pandemia, em 2020.

“A Covid não apenas piorou, em muito, o cenário econômico da autora (Calçados Itapuã), como continua sendo uma triste realidade a dificultar o regular desenvolvimento de sua atividade econômica, ao ponto de poder vir a tornar impossível a perpetuação da empresa sem o processamento da presente recuperação judicial”, foi dito no texto entregue à Justiça estadual.

Seu pedido de recuperação foi apresentado em abril de 2021 e foi deferido em maio do mesmo ano. A empresa teve seu plano de recuperação aprovado pela assembleia dos credores em 2022. Na época, a dívida declarada foi de R$ 131.049.763,27.