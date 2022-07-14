Itapuã Calçados anuncia aprovação do plano de recuperação judicial

A tradicional empresa capixaba Itapuã Calçados anunciou, nesta quinta-feira (14), a aprovação do seu plano de recuperação judicial, realizada em assembleia no dia anterior (13). O processo, que visava à reestruturação da companhia, foi iniciado em abril de 2021, em meio às dificuldades provocadas pela pandemia. Mesmo naquela época, o grupo, que já tem mais de 60 anos de história, já havia informado que não pretendia fechar lojas no Estado.
Em comunicado divulgado nesta quinta (14), a Itapuã informou que a aprovação do plano é uma conquista para a marca, que ganha fôlego para reestruturar o negócio e dar continuidade às atividades, preservando sua história, seus colaboradores, parceiros de negócio, fornecedores e clientes.
“Com 66 anos, a Itapuã é uma das mais importantes marcas do setor de varejo do Espírito Santo, sendo a mais lembrada pelos capixabas na categoria de calçados nas pesquisas de mercado."
Além do Espírito Santo, a empresa atua no Rio de Janeiro e em Minas Gerais, totalizando 55 lojas físicas nos três Estados, além do e-commerce com abrangência nacional. A empresa também atua no modelo B2B no mercado nacional e internacional.
“Assim como outras organizações no Brasil e no mundo, a Itapuã busca superar os desafios da pandemia da Covid-19. Mesmo em meio às complicações econômicas impostas pelo cenário, a empresa se manteve firme aos seus valores, baseada na total responsabilidade e transparência perante a sociedade, na ética e profissionalismo que norteiam as suas decisões", concluiu.