Itapuã Calçados anuncia aprovação do plano de recuperação judicial

Em comunicado divulgado nesta quinta (14), a Itapuã informou que a aprovação do plano é uma conquista para a marca, que ganha fôlego para reestruturar o negócio e dar continuidade às atividades, preservando sua história, seus colaboradores, parceiros de negócio, fornecedores e clientes.

Itapuã Calçados Crédito: Jomar Bragança/Divulgação

“Com 66 anos, a Itapuã é uma das mais importantes marcas do setor de varejo do Espírito Santo, sendo a mais lembrada pelos capixabas na categoria de calçados nas pesquisas de mercado."

Além do Espírito Santo, a empresa atua no Rio de Janeiro e em Minas Gerais, totalizando 55 lojas físicas nos três Estados, além do e-commerce com abrangência nacional. A empresa também atua no modelo B2B no mercado nacional e internacional.