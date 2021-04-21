Itapuã Calçados entra com pedido de recuperação judicial no ES

Loja da Itapuã Calçados anuncia pedido de recuperação judicial Crédito: Divulgação/Itapuã Calçados

A tradicional empresa capixaba Itapuã Calçados, com mais de 60 anos de história, anunciou nesta terça-feira (20) que deu entrada em processo de Recuperação Judicial. De acordo com nota oficial, a empresa de Cachoeiro de Itapemirim afirmou que tem enfrentado dificuldades diante das restrições impostas ao comércio durante a pandemia do novo coronavírus

Ainda em nota, a rede de calçados afirmou que com as perdas de receita acumuladas pela redução no horário de funcionamento das lojas, bem como o fechamento do comércio, a exemplo de 14 lojas fechadas em Belo Horizonte por 166 dias, e 30 lojas no Espírito Santo, que ficaram 70 dias de portas fechadas e mais alguns dias com horário reduzido, o resultado foi um grande impacto no faturamento e na saúde financeira da empresa.

Segundo a Itapuã, com a homologação do processo de recuperação judicial será possível operar de forma mais segura, gerar rentabilidade que permita cumprir todas as obrigações e, ao mesmo tempo, poderá conferir a capacidade de não somente manter a vitalidade da empresa diante dos atuais e constantes desafios, mas também fazer voltar a crescer.

Lojas Itapuã no ES

"Todo este cenário nos levou a tal decisão. Diante de mais este desafio, nós seguiremos fortes e ativos. Responsáveis e cientes de nosso dever de continuar atendendo com qualidade nossos clientes e retribuindo a sociedade de cada cidade em que estamos, a confiança e preferência depositadas em nós", informou a nota.