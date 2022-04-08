Após quase falir, Fertilizantes Heringer tem lucro recorde e ações valorizadas

Planta da Heringer, em Viana Crédito: Heringer/Divulgação

Uma das gigantes do mercado brasileiro de fertilizantes, a Heringer, que tem uma unidade em Viana , alcançou uma expressiva retomada em um curto intervalo de tempo. Após entrar em recuperação judicial em 2019, fechar unidades e demitir funcionários , a empresa terminou 2021 com lucro recorde e uma negociação milionária.

A companhia, que desde a fundação na década de 1960 era comandada pela família Heringer, vendeu o controle acionário para uma empresa suíça de origem russa, a Eurochem, por R$ 554,6 milhões.

No fim de março, a nova acionista majoritária anunciou a composição do conselho de administração, que será presidido pelo belga Lieven Cooreman, chefe comercial da Eurochem na América do Sul. Assim, ele passa a ser o CEO da companhia, no lugar de Dalton Heringer.

A Heringer figurou durante anos entre as cinco maiores indústrias do Espírito Santo no ranking formulado pelo IEL-ES. Em 2020, porém, tinha caído para 13º lugar. No levantamento mais recente, publicado no fim de 2021, ela voltou ao top 10, aparecendo na oitava posição.



Como A Gazeta mostrou, a situação da companhia era delicada no início de 2019 , com dívidas de mais de R$ 1,07 bilhão e dificuldades em pagar os fornecedores. Na ocasião, fontes do mercado afirmaram que um agravante para os resultados ruins da empresa era a atuação agressiva, praticando preços muito vezes bem abaixo do que os da concorrência. Também foram apontados problemas de governança.

Esse cenário, ao que tudo indica ficou para trás. Fontes afirmam que a venda para o grupo estrangeiro traz de volta a confiança dos investidores.

"A gente espera que sejam elevados índices de governança a partir de agora. Quem coloca tudo isso de dinheiro não está para brincadeira. O nível de governança aumenta, a produtividade aumenta, em geral acontecem também algumas trocas na gestão. Quem chega quer arrumar a casa", avalia uma fonte ouvida por A Gazeta.

Preocupa, contudo, o cenário internacional, principalmente a guerra entre Rússia e Ucrânia. "É um business muito difícil, muito desafiador. Eles têm insumos para os quais não controlam os preços e sofrem bastante porque aquela região é muito produtora da matéria prima do fertilizante. A Heringer está experimentando custos mais altos. O ambiente é desafiador, mas espera-se que seja transitório", apontou.



VENDA VINHA SENDO CONSIDERADA

A guerra entre Rússia e Ucrânia também contribuiu para valorizar os papéis da empresa. Como uma parte importante dos insumos para fertilizantes vem da Russia, o temor de que o país bloqueasse as exportações fez com que eles se valorizassem no mercado. Por consequência, o preço dos fertilizantes acompanhou a alta.

FIM DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL

A retomada da Heringer também passou pelo fim da recuperação judicial, que aconteceu em 22 de março. A 2ª Vara Cível de Paulínia aceitou o pedido de encerramento do processo diante dos bons resultados obtidos até então.

Na decisão, o magistrado ressaltou que “está cristalina a recuperação da empresa” e que ela “tem plena capacidade operacional, bem como é capaz de se autogerir sem a necessidade de tutela do Estado para cada ato negocial que pretende fazer”.

O juiz destacou também que o endividamento total da empresa diminuiu em 8% e que protelar o encerramento do processo seria “atuar como agente fomentador de sequelas judiciais desnecessárias”.

Dias depois, em 28 de março, a Heringer anunciou que obteve o melhor lucro da história em 2021.

“O ano de 2021, foi o ano onde a Companhia registrou o melhor EBITDA, a melhor margem EBITDA, o melhor Lucro Bruto, bem como a melhor margem Bruta, resultado disso, o melhor Lucro Líquido já atingido pela Companhia historicamente”, apontou em fato relevante.