Adriano Pires desiste de assumir presidência da Petrobras

Adriano Pires, presidente do CBIE, foi indicado como presidente da Petrobras Crédito: Marcelo Prest/Arquivo AG

Indicado para a presidência da Petrobras , o economista Adriano Pires desistiu de assumir o comando da empresa depois de o governo Bolsonaro receber informações de que o nome dele não passaria no “teste” de governança da empresa, segundo informações do Estadão

A desistência, comunicada ao Palácio do Planalto, vem depois após o jornal revelar que o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (TCU) pediu que Pires fosse impedido de assumir o cargo enquanto não houvesse uma investigação do governo (Controladoria-Geral da União e Comissão de Ética) e da Petrobras sobre a atuação dele no setor privado.

Ele foi indicado pelo governo de Jair Bolsonaro como o terceiro presidente da Petrobras. Antes do general Silva e Luna (que ainda está no cargo), o comando era de Roberto Castello Branco.

Fundado em 2000, o Cbie se apresenta como uma consultoria especializada em regulação e assuntos estratégicos em energia. Nos quadros da empresa consta Pedro Rodrigues Pires, filho de Adriano Pires, como sócio diretor. A lei 13.303/2016, conhecida como Lei das Estatais, veda que executivos dessas empresas tenham parentes em empreendimentos concorrentes.

Neste domingo (3), o governo já teve um revés em relação à Petrobras. O presidente do Clube de Regatas do Flamengo, Rodolfo Landim, comunicou sua decisão de recusar a indicação para o Conselho de Administração da estatal. Landim integra a lista com outros 13 nomes indicados em março pelo governo Bolsonaro e que inclui Pires para a presidência da empresa.

A ligação da consultoria de Pires com a Associação Brasileira das Empresas Distribuidoras de Gás Canalizado (Abegás), por exemplo, seria um ponto de conflito de interesse, mas não o único. Pires e a consultoria têm se recusado a divulgar publicamente sua lista de clientes.

Na sexta-feira, o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (TCU) ingressou com pedido para que Pires não assuma a presidência da Petrobras antes de uma investigação do governo e da estatal sobre eventual conflito de interesse. Enquanto isso, o MP pede que o Tribunal proíba Pires de assumir a petroleira.

Na representação, o subprocurador-geral do MP-TCU Lucas Rocha Furtado disse ter identificado o conflito de Adriano Pires "tendo em vista sua atuação na iniciativa privada, a lançar dúvidas sobre a possibilidade ética e legal de vir a assumir a presidência da Petrobras".

Em entrevista ao site Poder360, o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, disse que o governo manteria a indicação do economista para a presidência da Petrobras. Segundo ele, Pires estaria cumprindo os trâmites legais para a proposição do nome dele para a presidência da companhia. Conforme o site, esse também seria o caso do filho de Pires.

Caso o consultor, porém, siga o mesmo caminho de Landim e recuse a indicação para o cargo, o governo teria de enviar uma nova lista de indicados à Petrobras.