Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Unidade no ES

Fertilizantes Heringer vende controle acionário para grupo suíço

Negociação é avaliada em mais de R$ 554,6 milhões. Caso seja aprovada, a Heringer, que tem unidade em Viana, no Espírito Santo, passará a ser controlada pela Fertilizantes Tocantins, subsidiária da EuroChem
Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

07 jan 2022 às 09:59

Publicado em 07 de Janeiro de 2022 às 09:59

Em recuperação judicial desde 2019, a Fertilizantes Heringer fechou um acordo para venda de seu controle acionário à companhia suíça EuroChem, líder mundial em fertilizantes, em um negócio avaliado em mais de R$ 554,6 milhões. O acordo envolve as 27,7 milhões de ações da HeringerPar, atual controladora.
A transação, anunciada em comunicado de fato relevante, ainda dependerá de aval do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), órgão antitruste brasileiro. Caso seja aprovada, a Heringer, que tem unidade em Viana, no Espírito Santo, passará a ser controlada pela Fertilizantes Tocantins, subsidiária da EuroChem.
A empresa europeia tem minas de químicos usados na produção de fertilizantes. Por isso, ela é fornecedora de matéria-prima da Heringer e também é uma das credoras no processo de recuperação judicial.
Unidade da Fertilizantes Heringer em Viana, no Espírito Santo
Unidade da Fertilizantes Heringer em Viana, no Espírito Santo Crédito: Heringer/Divulgação
Fertilizantes Heringer vende controle acionário para grupo suíço
A Fertilizantes Tocantins foi adquirida pela EuroChem em 2020. Com a eventual aprovação do Cade, assumirá 51,48% do capital social da Fertilizantes Heringer, que atualmente pertence à HeringerPar. 
A meta da EuroChem é ocupar 15% do mercado brasileiro de fertilizantes no Brasil até 2025. Em meio a esse contexto, diversas especulações sobre a aquisição da Heringer pela empresa suíça surgiram no ano passado, e foram lembradas durante o momento de alta incomum das ações da Heringer na Bolsa de Valores.
A empresa brasileira de fertilizantes está em recuperação judicial há mais de dois anos, e, nos cinco primeiros meses de 2021, viu seus papeis valorizarem mais de 800%, levando a própria B3 a questionar o movimento abrupto. Ao mercado, a Heringer informou, na ocasião, que não sabia o porquê da alta dos preços das ações.
Com um total de 14 unidades de armazenamento, mistura e distribuição nas regiões Sudeste, Centro-oeste, Sul e Nordeste, a Fertilizantes Heringer é a quarta maior distribuidora do país em termos de capacidade instalada, com mais de 4 milhões de toneladas (MMT) por ano.
Como a negociação envolverá o controle indireto da Fertilizantes Heringer, a EuroChem realizará, posteriormente, uma oferta pública de aquisição de ações. Segundo comunicado da Heringer, será avaliada a possibilidade e que a compradora faça uma oferta para o fechamento de capital.

Veja Também

MP pede falência do Grupo Itapemirim e bloqueio de bens do dono

Petrobras conclui venda de campos terrestres no Espírito Santo

Segundo a EuroChem, o acordo vai ao encontro da estratégia de crescimento do grupo no Brasil, após a integração total da Fertilizantes Tocantins, em 2020, e ao acordo para aquisição do projeto de fosfatos da Serra do Salitre, em agosto de 2021.
“Esta aquisição [da Heringer], após a aprovação antitruste, permitirá que a EuroChem atenda melhor todo o mercado do Brasil – de norte a sul – de maneira ainda mais confiável, ao mesmo tempo que fornecendo nossa linha completa de fertilizantes convencionais e premium em mais áreas de atuação”, disse o Head Global de Vendas e Distribuição do Grupo EuroChem, Charles Bendaña, em comunicado oficial da companhia.
E acrescentou: “Isso também nos ajudará a alcançar maior eficiência em nossos processos de transporte e logística, reduzindo custos para nossos clientes no Brasil, maximizando a rentabilidade global de nossas instalações.”
A reportagem tentou contato com a Fertilizantes Heringer e a EuroChem, mas ainda não houve retorno. O texto será atualizado se houver resposta.

Veja Também

Itapemirim suspende linhas de ônibus, incluindo de Cachoeiro a Campos

Gestoras de investimentos do ES anunciam fusão e alcançam R$ 300 milhões sob gestão

Porto de Vitória bate recorde de movimentação de carga

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viana Fertilizantes Heringer Negócios Bolsa de Valores Núcleo ag
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Começa o show do Guns N' Roses em Cariacica
Guns N' Roses faz show histórico no ES; veja detalhes
Imagem BBC Brasil
As 10 melhores séries de TV de 2026 até agora, segundo críticos da BBC
Imagem de destaque
Rio Branco cede empate e segue sem vencer na Série D do Brasileirão

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados