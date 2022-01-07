R$ 554,6 milhões. O acordo envolve as 27,7 milhões de ações da HeringerPar, atual controladora. Em recuperação judicial desde 2019, a Fertilizantes Heringer fechou um acordo para venda de seu controle acionário à companhia suíça EuroChem, líder mundial em fertilizantes, em um negócio avaliado em mais de. O acordo envolve as 27,7 milhões de ações da HeringerPar, atual controladora.

A empresa europeia tem minas de químicos usados na produção de fertilizantes. Por isso, ela é fornecedora de matéria-prima da Heringer e também é uma das credoras no processo de recuperação judicial.

Unidade da Fertilizantes Heringer em Viana, no Espírito Santo Crédito: Heringer/Divulgação

Your browser does not support the audio element. Fertilizantes Heringer vende controle acionário para grupo suíço

A Fertilizantes Tocantins foi adquirida pela EuroChem em 2020. Com a eventual aprovação do Cade, assumirá 51,48% do capital social da Fertilizantes Heringer, que atualmente pertence à HeringerPar.

A meta da EuroChem é ocupar 15% do mercado brasileiro de fertilizantes no Brasil até 2025. Em meio a esse contexto, diversas especulações sobre a aquisição da Heringer pela empresa suíça surgiram no ano passado, e foram lembradas durante o momento de alta incomum das ações da Heringer na Bolsa de Valores

A empresa brasileira de fertilizantes está em recuperação judicial há mais de dois anos, e, nos cinco primeiros meses de 2021, viu seus papeis valorizarem mais de 800%, levando a própria B3 a questionar o movimento abrupto . Ao mercado, a Heringer informou, na ocasião, que não sabia o porquê da alta dos preços das ações.

Com um total de 14 unidades de armazenamento, mistura e distribuição nas regiões Sudeste, Centro-oeste, Sul e Nordeste, a Fertilizantes Heringer é a quarta maior distribuidora do país em termos de capacidade instalada, com mais de 4 milhões de toneladas (MMT) por ano.

Como a negociação envolverá o controle indireto da Fertilizantes Heringer, a EuroChem realizará, posteriormente, uma oferta pública de aquisição de ações. Segundo comunicado da Heringer, será avaliada a possibilidade e que a compradora faça uma oferta para o fechamento de capital.

Segundo a EuroChem, o acordo vai ao encontro da estratégia de crescimento do grupo no Brasil, após a integração total da Fertilizantes Tocantins, em 2020, e ao acordo para aquisição do projeto de fosfatos da Serra do Salitre, em agosto de 2021.

“Esta aquisição [da Heringer], após a aprovação antitruste, permitirá que a EuroChem atenda melhor todo o mercado do Brasil – de norte a sul – de maneira ainda mais confiável, ao mesmo tempo que fornecendo nossa linha completa de fertilizantes convencionais e premium em mais áreas de atuação”, disse o Head Global de Vendas e Distribuição do Grupo EuroChem, Charles Bendaña, em comunicado oficial da companhia.

E acrescentou: “Isso também nos ajudará a alcançar maior eficiência em nossos processos de transporte e logística, reduzindo custos para nossos clientes no Brasil, maximizando a rentabilidade global de nossas instalações.”