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Setor portuário

Porto de Vitória bate recorde de movimentação de carga

O navio que consolida a marca história é o Log-In Resiliente, atracado no berço 204, de Capuaba, em Vila Velha
Isaac Ribeiro

Isaac Ribeiro

Publicado em 

29 dez 2021 às 08:51

Publicado em 29 de Dezembro de 2021 às 08:51

Esta quarta-feira (29) é um dia histórico para o setor portuário do Espírito Santo. O Porto de Vitória vai atingir 8,15 milhões de toneladas movimentadas pelos seus terminais em um ano, batendo o recorde do século, segundo informações da Codesa. A desatracação do navio Log-In Resiliente é a responsável por consolidar esses números. 
Vista aérea dos terminais Vila Velha e de Capuaba, no complexo do Porto de Vitória
Vista aérea dos terminais Vila Velha e de Capuaba, no complexo do Porto de Vitória Crédito: Liquiport/Divulgação
A embarcação está atracada no berço 204, em Capuaba, Vila Velha, e a partir das 8h30, seguirá com destino ao Rio de Janeiro com 1.145 unidades de contêineres. O resultado será comemorado com buzinaço dos navios e rebocadores. Além disso, vão sair das embarcações jatos d'água para comemorar a marca história.

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