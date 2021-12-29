Porto de Vitória bate recorde de movimentação de carga

Esta quarta-feira (29) é um dia histórico para o setor portuário do Espírito Santo. O Porto de Vitória vai atingir 8,15 milhões de toneladas movimentadas pelos seus terminais em um ano, batendo o recorde do século, segundo informações da Codesa. A desatracação do navio Log-In Resiliente é a responsável por consolidar esses números.
A embarcação está atracada no berço 204, em Capuaba, Vila Velha, e a partir das 8h30, seguirá com destino ao Rio de Janeiro com 1.145 unidades de contêineres. O resultado será comemorado com buzinaço dos navios e rebocadores. Além disso, vão sair das embarcações jatos d'água para comemorar a marca história.