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Viação polêmica

Itapemirim suspende linhas de ônibus, incluindo de Cachoeiro a Campos

Grupo, que está em recuperação judicial, vai deixar de atender 73 destinos em todas as regiões do Brasil, a partir de 27 de janeiro. Confira a lista completa e saiba o que fazer se tiver passagem comprada
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 dez 2021 às 11:21

Publicado em 31 de Dezembro de 2021 às 11:21

Viação Itapemirim S.A — do mesmo grupo da companhia aérea ITA —  vai deixar de operar 16 linhas de ônibus que atendem 73 destinos em todo o Brasil, a partir de 27 de janeiro de 2022. Entre as linhas suspensas está a rota entre Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, e Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro.

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Após autorização da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), a Viação Itapemirim deverá reduzir a quantidade de cidades atendidas pelas rotas rodoviárias operadas pela empresa em todas as regiões do país. O direito à redução foi concedido com base na legislação de transporte coletivo interestadual e publicada nessa quinta-feira (30) no Diário Oficial da União (DOU). 
Ônibus da Viação Itapemirim na antiga garagem da empresa em Cariacica: terreno será leiloado
Ônibus da Viação Itapemirim na antiga garagem da empresa Crédito: Bernardo Coutinho/Arquivo
Os pedidos de supressão de linhas e de paralisação definitiva de atendimento envolvem também 12 linhas e 52 mercados operados pela Viação Caiçara, que também faz parte do grupo.
Entre as linhas que serão afetadas estão os deslocamentos iniciados em Recife com destino final em Barra do Garças (MT), Curitiba, Foz do Iguaçú, Rio de Janeiro e São Paulo, entre outros destinos no Nordeste. 
Itapemirim suspende linhas de ônibus, incluindo de Cachoeiro a Campos

VEJA AS LINHAS AFETADAS

  1. Areia (PB) - Recife (PE);
  2. Belo Horizonte (MG) - Recife (PE);
  3. Brasília (DF) - Maceió (AL);
  4. Cachoeiro de Itapemirim (ES) - Campos dos Goytacazes (RJ);
  5. Caldas Novas (GO) - Maceió (AL);
  6. Feira de Santana (BA) - Fortaleza (CE);
  7. Recife (PE) - Barra do Garças (MT);
  8. Recife (PE) - Curitiba (PR);
  9. Recife (PE) - Foz do Iguaçu (PR);
  10. Recife (PE) - Rio de Janeiro (RJ);
  11. Recife (PE) - São Paulo (SP);
  12. Rio de Janeiro (RJ) - Teresina (PI);
  13. Salvador (BA) - Sobral (CE);
  14. São Paulo (SP) - João Pessoa (PB);
  15. São Paulo (SP) - Santa Cruz do Capibaribe (PE);
  16. Teresina (PI) - Belém (PA).

EMPRESA ALEGA REDUÇÃO DE CUSTOS

De acordo com a Itapemirim, o plano de reestruturação foi apresentado para reduzir custos e aumentar os resultados financeiros nas rotas de longa distância.
“Informamos que as operações rodoviárias do Grupo Itapemirim seguem de forma normal, com cobertura em mais de 2.700 destinos no Brasil e com o mesmo nível de segurança, serviço e eficiência operacional característicos da Viação Itapemirim”, declarou a empresa.
Segundo a ANTT, a supressão de linhas está prevista legalmente. A agência também informou que as autorizações cumpriram o período mínimo de um ano previsto para prestação dos serviços e o aviso prévio de 90 dias antes da paralisação.

QUEM COMPROU PASSAGEM

De acordo com a agência reguladora, os usuários que compraram bilhetes para linhas que foram canceladas terão direito ao reembolso integral e imediato do valor pago, sem cobrança de multa, ou direito à remarcação do bilhete na mesma categoria de serviço.
O reembolso também deve ser garantido nos casos de falhas provocada pela empresa na prestação do serviço. Além disso, nos casos de atrasos por mais de três horas no ponto inicial da linha, os passageiros devem receber alimentação e hospedagem pagos pela empresa.

TRANSPORTES AÉREOS

A Viação Itapemirim pertence ao mesmo grupo da Itapemirim Transportes Aéreos (ITA). O conglomerado está em recuperação judicial desde 2016.
A empresa aérea suspendeu as atividades no dia 17 de dezembro. Na terça-feira (28), a ITA e a Fundação Procon SP assinaram um Termo de Compromisso Voluntário pelo qual a empresa se compromete a fazer o reembolso integral a quem fizer reclamação no site do órgão de defesa do consumidor.
A empresa também se comprometeu a transportar pessoas afetadas para a cidade onde moram, sendo que o deslocamento deve ser feito prioritariamente por meio aéreo. Em caso de indisponibilidade, pode ser oferecido outro meio de transporte. A empresa também fica responsável pelo pagamento das despesas com hospedagem, alimentação e transporte arcadas pelos consumidores. Se o transporte ocorrer por meio rodoviário, a ITA compromete-se ao reembolso integral da passagem aérea.
Em nota, o Grupo Itapemirim disse que “apresentou recentemente um plano de reestruturação logístico e operacional, com o objetivo de reduzir custos e maximizar os resultados financeiros em suas rotas de longa distância. Adicionalmente, informamos que as operações rodoviárias do Grupo Itapemirim seguem com cobertura em mais de 2.700 destinos no Brasil e com o mesmo nível de segurança, serviço e eficiência operacional característicos da Viação Itapemirim”.
Com informações da Agência Brasil

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