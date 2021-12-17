Itapemirim suspende todas as operações da Ita, empresa aérea do grupo

Avião da Ita, empresa aérea do Grupo Itapemirim Crédito: Ilton Barbosa/Divulgação

A Gazeta mostrou,

Comomostrou, a empresa passava por uma crise desde sua criação. Ela foi alvo de críticas constantes por causa dos cancelamentos dos voos, atrasos de salários da tripulação e do não pagamento das dívidas com os credores do processo de recuperação judicial do grupo.

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) já foi comunicada da decisão, segundo a Ita. A companhia orientou os passageiros com viagens programadas para os próximos dias que entrem em contato pelo email [email protected]

Não há informações sobre demissões, porém os trabalhadores da empresa foram orientados a procurar os gestores diretos ou a área de Recursos Humanos da empresa na segunda-feira (20) para mais informações.

"A Ita lamenta os transtornos causados e afirma que irá continuar prestando toda assistência aos passageiros impactados, conforme prevê a resolução 400 da Anac", diz a nota, que complementa que "a companhia irá dedicar o máximo esforço para, em breve, retomar seus voos".

A empresa ressaltou que a suspensão das atividades da Ita não afeta a prestação de serviços dos ônibus da Itapemirim, cujas operações seguirão normalmente.



CRIAÇÃO EM MEIO A RECUPERAÇÃO JUDICIAL

A criação do braço de aviação civil do Grupo Itapemirim é polêmica. Ela ocorreu em meio a um processo de recuperação judicial da Viação Itapemirim, principal negócio do conglomerado, e da maior crise da história do setor aéreo, ocasionada pela pandemia da Covid-19 . Ela também coincidiu com a elevações no preço de combustíveis, que representam o principal gasto da aviação.

Mesmo antes do início da estreia de seus voos comerciais, no final de junho, a Ita já era alvo de diversas reclamações de consumidores . Alguns dos voos, para os quais as passagens já haviam sido vendidas, foram cancelados sem explicações.

Outras pessoas se queixaram de terem tido os bilhetes remarcados sem aviso. O problema persiste ainda hoje, e tem levado muitos consumidores aos Procons.

Your browser does not support the audio element. Itapemirim suspende todas as operações da Ita, empresa aérea do grupo

O próprio deputado Roman (Patriota-PR), que solicitou a audiência, tem afirmado que são necessárias mudanças nas normas da Anac para impedir a entrada no mercado de empresas sem regularidade fiscal e com capital social inferior ao necessário para a atividade aérea.

Setor aéreo vive uma das maiores crises de sua história Crédito: Fernando Madeira

Em maio, ao ser questionada por A Gazeta se o processo de recuperação judicial teria influenciado de alguma forma o processo de obtenção da certificação, a Anac informou que não, destacando que a análise “é estritamente técnica e considera o cumprimento das normas de aviação vigentes na Agência.”

Ainda durante a audiência recente na Câmara, o diretor de Relações Institucionais do Grupo Itapemirim, Ricardo Bezerra, reforçou que a empresa aérea não faz parte do processo de recuperação judicial e que a companhia vem cumprindo com os seus compromissos na Justiça.

Ele também rebateu informações de que a empresa estaria tendo menos preocupação com a manutenção de seus equipamentos.

“Em momento algum, a Itapemirim vai colocar qualquer passageiro ou qualquer operação em risco. A gente sabe da nossa responsabilidade, a gente sabe da capacidade da empresa. É uma empresa criada com recursos brasileiros pela coragem de um empresário brasileiro que resolveu investir no Brasil”, disse.

SALÁRIOS ATRASADOS NO BRASIL E EMPRESA BILIONÁRIA NA EUROPA

Em meio a reclamações de cancelamento de voos da Ita , de atrasos de salários e do não pagamento das dívidas com os credores do processo de recuperação judicial, o Grupo Itapemirim foi envolvido em uma nova polêmica nesta quinta-feira (16).

O dono da empresa, Sidnei Piva de Jesus, tem expandido a área de negócios e agora tem uma empresa offshore, a SS Space Capital Group UK LTD. Ele abriu a firma neste ano no Reino Unido. A informação foi divulgada pelo site Congresso em Foco e confirmada por A Gazeta.

O relatório do site aponta que a companhia, com sede em Londres, na Inglaterra, teve as primeiras movimentações no fim de abril. A proposta é atuar como uma holding de serviços financeiros e fundos de investimentos.