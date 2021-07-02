Itapemirim entra para plataforma de solução de conflitos com o consumidor

Itapemirim fez seu primeiro voo comercial no dia 1º de julho de 2021 Crédito: Itapemirim/Divulgação

Itapemirim Transportes Aéreos (ITA) , que deu início nesta quinta-feira (1) aos seus voos comerciais no país, aderiu à plataforma consumidor.gov.br , do Ministério da Justiça e Segurança Pública. O canal do governo federal permite a interlocução direta entre consumidores e empresas e busca facilitar a resolução de conflitos entre as partes.

Com a participação, a ITA passa a integrar um grupo de mais de 50 empresas do setor que já estão na plataforma.

A adesão da companhia capixaba à ferramenta acontece em um momento em que o segmento da aviação tem demandado com frequência órgãos de defesa do consumidor. Segundo o Ministério da Justiça, o volume de reclamações no setor cresce a cada ano, e aumentou ainda mais durante o período da pandemia

Para a secretária Nacional do Consumidor, Juliana Domingues, o ingresso da empresa reforça a importância de se ter um canal eficiente e com elevado índice de resolução para as demandas do consumidor.

"É uma forma de possibilitar uma solução alternativa de conflitos de consumo pela internet, evitando a judicialização, já que a ferramenta tem apresentado um alto índice de resolutividade, cerca de 80%, com um prazo médio de respostas de até 8 dias úteis" Juliana Domingues - Secretária Nacional do Consumidor,

Site consumidor.gov.br já conta com o a empresa Itapemirim Transportes Aéreos. Por enquanto, não há registro de reclamações na plataforma Crédito: Consumidor.gov.br/Reprodução

SOBRE A PLATAFORMA

A plataforma consumidor.gov.br é um serviço público, federal e gratuito que coloca o consumidor em contato direto com empresas. O objetivo é facilitar a resolução de conflitos.

Mais de 1.000 empresas são cadastradas no canal e mais de 4 milhões de reclamações já foram registradas. A plataforma conta com a parceria do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, agências reguladoras, tribunais de justiça, Procons, ministérios públicos, entre outros.