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Reclamações

Itapemirim entra para plataforma de solução de conflitos com o consumidor

A companhia área, que teve seu primeiro voo comercial no dia 1° de julho, passa a fazer parte do consumidor.gov.br, canal do governo federal que permite interlocução direta entre clientes e empresas

Publicado em 02 de Julho de 2021 às 02:00

Públicado em 

02 jul 2021 às 02:00
Beatriz Seixas

Colunista

Beatriz Seixas

Itapemirim fez seu primeiro voo comercial no dia 1º de julho de 2021 Crédito: Itapemirim/Divulgação
Itapemirim Transportes Aéreos (ITA), que deu início nesta quinta-feira (1) aos seus voos comerciais no país, aderiu à plataforma consumidor.gov.br, do Ministério da Justiça e Segurança Pública. O canal do governo federal permite a interlocução direta entre consumidores e empresas e busca facilitar a resolução de conflitos entre as partes.
Com a participação, a ITA passa a integrar um grupo de mais de 50 empresas do setor que já estão na plataforma.
A adesão da companhia capixaba à ferramenta acontece em um momento em que o segmento da aviação tem demandado com frequência órgãos de defesa do consumidor. Segundo o Ministério da Justiça, o volume de reclamações no setor cresce a cada ano, e aumentou ainda mais durante o período da pandemia.

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Para a secretária Nacional do Consumidor, Juliana Domingues, o ingresso da empresa reforça a importância de se ter um canal eficiente e com elevado índice de resolução para as demandas do consumidor.
"É uma forma de possibilitar uma solução alternativa de conflitos de consumo pela internet, evitando a judicialização, já que a ferramenta tem apresentado um alto índice de resolutividade, cerca de 80%, com um prazo médio de respostas de até 8 dias úteis"
Juliana Domingues - Secretária Nacional do Consumidor,
Site consumidor.gov.br já conta com o a empresa Itapemirim Transportes Aéreos. Por enquanto, não há registro de reclamações na plataforma
Site consumidor.gov.br já conta com o a empresa Itapemirim Transportes Aéreos. Por enquanto, não há registro de reclamações na plataforma Crédito: Consumidor.gov.br/Reprodução

SOBRE A PLATAFORMA

A plataforma consumidor.gov.br é um serviço público, federal e gratuito que coloca o consumidor em contato direto com empresas. O objetivo é facilitar a resolução de conflitos.
Mais de 1.000 empresas são cadastradas no canal e mais de 4 milhões de reclamações já foram registradas. A plataforma conta com a parceria do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, agências reguladoras, tribunais de justiça, Procons, ministérios públicos, entre outros.
O Ministério da Justiça reforça que o site não constitui um procedimento administrativo e não deve ser confundido com o atendimento tradicional prestado pelos Órgãos de Defesa do Consumidor.
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Jornalista de A Gazeta, há mais de 10 anos acompanha a cobertura de Economia. É colunista desde 2018 e traz neste espaço informações e análises sobre a cena econômica

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