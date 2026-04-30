Morre bebê internado com desnutrição severa em hospital na Grande Vitória

Morreu, na tarde de quarta-feira (29), o bebê de apenas um mês e 11 dias de vida que foi levado a um pronto atendimento com quadro de desnutrição severa em Cariacica, na Grande Vitória. A mãe da criança, de 27 anos, é suspeita de negligência e maus-tratos.





A criança apresentou desnutrição grave associada à desidratação grave e à hipoglicemia e estava internada em um hospital em Vila Velha, para onde havia sido transferida devido à gravidade do caso.





Foi a própria mãe quem levou o filho ao Pronto Atendimento (PA) de Flexal II, em Cariacica, na noite de terça-feira (28). Devido ao estado crítico do caso, o bebê foi encaminhado ao PA do Trevo, em Alto Lage, no mesmo município.





De acordo com a Polícia Militar, uma equipe foi acionada por profissionais de saúde da unidade, que relataram que a criança apresentava estado físico extremamente debilitado, o que dificultava inclusive o acesso venoso durante o atendimento, e havia risco de morte. A mãe foi detida, ouvida pelos policiais ainda no PA do Trevo, mas depois acabou liberada.





Diante da gravidade do caso, o bebê foi transferido para o Hospital Estadual Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves (Himaba), em Vila Velha. A criança foi internada, sob cuidados da equipe médica e do serviço social.





O bebê chegou ao hospital pesando cerca de 2 quilos, aproximadamente metade do esperado para uma criança de 41 dias, que seria em torno de 4 quilos. O estado era gravíssimo, com sinais de choque, hipotermia, ausência de pulsos periféricos e respiração agônica, sendo necessária intubação e reposição de líquidos.





Medicamentos e soros foram administrados por acesso intraósseo, ou seja, pelo osso, já que a criança estava tão desidratada que não foi possível obter acesso venoso. A desidratação foi o que mais agravou o quadro.





A evolução foi compatível com encefalopatia hipóxico-isquêmica, associada a choque hipovolêmico grave.