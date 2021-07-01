Empresa vai investir R$ 3,5 milhões em usina de reciclagem de entulhos

Operação de máquina durante o processamento de resíduos da construção civil Crédito: UreSerra-UreSama/Divulgação

A empresa capixaba UreSama - dos mesmos administradores da UreSerra - vai investir cerca de R$ 3,5 milhões em uma usina de reciclagem de entulhos no Norte do Espírito Santo.

O empreendimento será construído em São Mateus , que vai ser o primeiro município do interior do Estado a ter uma usina para o reaproveitamento de resíduos sólidos gerados pela indústria da construção civil. A previsão da companhia é iniciar a instalação neste mês de julho e começar a operar em fevereiro do ano que vem.

Com a usina, que vai funcionar em um terreno doado pela prefeitura, o município vai se adequar à exigência da Política Nacional de Resíduos Sólidos com relação à destinação correta dos rejeitos provenientes de demolições e pequenas obras. Também vão ser tratados no local rejeitos de madeira, vidro, plásticos mole e duro, PVC, papelão e coco.

O objetivo, segundo a empresa, é que todos esses itens sejam reaproveitados ao máximo, retornando para o ciclo produtivo. Os resíduos da construção civil, por exemplo, voltarão em forma de areia e brita recicladas, assim como os restos de coco vão ser transformados em compostos orgânicos.

Resíduos da construção civil sendo processados Crédito: UreSerra-UreSama/Divulgação

O diretor da UreSama e da UreSerra, Douglas Mol, explica que a expectativa é que haja uma economia de 67% a 92% com a destinação de resíduos no município de São Mateus. Segundo ele, esse resultado é esperado pelo fato de que o poder público não vai gastar mais com o transporte dos materiais, já que, por lei, cabe ao gerador dos resíduos fazer a destinação correta, sob pena de multa.

Ainda de acordo com ele, com a existência de um local adequado para o descarte dos entulhos, a expectativa é que a fiscalização no município de São Mateus seja intensificada pela prefeitura.

O empreendedor observa que atualmente tanto em São Mateus quanto em muitas cidades capixabas, os entulhos são descartados irregularmente por moradores e empresas em pontos viciados. E aí o município, como medida paliativa, destina os itens a um aterro, sem as devidas triagem, seleção e reciclagem previstas pela legislação.

"Pontos viciados e aterros irregulares representam para o meio ambiente riscos de poluição do solo e do lençol freático e, para as cidades, desperdício de terrenos, oportunidades e renda. São Mateus deve ser exemplo para outros municípios capixabas, que precisam caminhar rumo à consolidação da Política Nacional de Resíduos Sólidos" Douglas Mol - Diretor da UreSama e da UreSerra

Atividades da unidade da UreSerra, localizada na Rodovia do Contorno. Crédito: UreSerra-UreSama/Divulgação

NOVO NEGÓCIO VAI CRIAR MAIS DE 100 OPORTUNIDADES DE EMPREGO

A construção e a operação da UreSama vai criar mais de 100 oportunidades de empregos na região Norte do Estado. Para a fase de instalação e obras, a empresa vai abrir cerca de 40 vagas para profissionais como pedreiros e auxiliares, carpinteiros, motoristas e operadores de máquinas.

Já no próximo ano, com o início das operações, a UreSama planeja a contratação de 60 profissionais entre: motoristas C e D, operadores de escavadeira e pá carregadeira, operador de britagem, auxiliares administrativo, de compra e comercial, assistentes de RH e financeiro, ajudantes de triagem, mecânico e ajudante de mecânico, soldador maçariqueiro e encarregado geral de pátio.

Além dos postos de trabalho diretos, a companhia diz que outros 30 empregos indiretos devem ser criados. Os interessados em concorrer às vagas podem enviar o currículo para [email protected]

De acordo com o diretor Douglas Mol, os profissionais contratados vão fazer um intercâmbio na Grande Vitória, onde a UreSerra já tem atividades. Desde 2012, a empresa trabalha com reciclagem de resíduos sólidos na Serra.

"Os profissionais serão treinados e vão conhecer o dia a dia de uma usina de reciclagem de resíduos sólidos", frisou.