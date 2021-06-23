ES Gás vai investir R$ 40 milhões em um novo gasoduto em Linhares

Unidade de Tratamento de Gás em Cacimbas, Linhares, Crédito: União Engenharia/Reprodução site/Divulgação

Trata-se da construção de um gasoduto de 28 quilômetros em Linhares que vai receber investimentos da ordem de R$ 40 milhões. O projeto deve ser divulgado nas próximas horas pelo governo e pela empresa.

alcançar o volume de 360 mil metros cúbicos (m³) de gás natural por dia. A oferta atual é de 40 mil m³/dia, que chegam até o município por meio de carretas. Com a construção da infraestrutura, Linhares vai ter a disponibilidade de gás ampliada em nove vezes, ou seja,A oferta atual é de 40 mil m³/dia, que chegam até o município por meio de carretas.

Hoje, o gás que abastece as indústrias é levado de forma comprimida da estação de compressão de Regência, por caminhões, e depois ele é descomprimido.

Com a construção do gasoduto de distribuição, o transporte do gás será por meio dessa nova infraestrutura de 28 quilômetros, o que irá oferecer mais eficiência e segurança à operação. Há também uma expectativa para que os custos operacionais sejam reduzidos.

A previsão é que em setembro de 2022 o gasoduto comece a operar. A ES Gás já iniciou alguns processos para esse projeto sair do papel, como a abertura do edital para contratação da empresa que será responsável pelas obras e a licitação para a compra dos dutos.

A Companhia de Gás, que já tem as licenças prévia e de instalação, também está trabalhando paralelamente na desapropriação de áreas por onde o gasoduto irá passar.

O investimento é considerado como um importante passo para ampliar a oferta de gás em Linhares, que tem sido um vetor de desenvolvimento no Espírito Santo. Dessa forma, a expectativa é que novos negócios possam ser atraídos para a região ou mesmo indústrias que já atuam no município apostem em projetos de expansão.

Gasoduto chegando à UPGN de Cacimbas, em Linhares, no Litoral Norte do Estado Crédito: Agência Petrobras/Divulgação

A EMPRESA

Constituída pela Lei Ordinária N° 10.955/2018, a ES Gás é uma empresa de economia mista em que o Estado do Espírito Santo detém 51% do capital votante, tendo como sócia a BR Distribuidora, com os demais 49%.

No Espírito Santo, é a concessionária responsável pela distribuição do gás natural canalizado, regulada pelo órgão estadual Arsp (Agência de Regulação de Serviços Públicos do Espírito Santo).