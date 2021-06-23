ES Gás vai investir R$ 40 milhões em um novo gasoduto em Linhares

Criada em 2018 e operando há menos de um ano, a ES Gás - Companhia de Gás do Espírito Santo formada pelo governo do ES e pela BR Distribuidora - vai anunciar seu primeiro grande empreendimento.
Trata-se da construção de um gasoduto de 28 quilômetros em Linhares que vai receber investimentos da ordem de R$ 40 milhões. O projeto deve ser divulgado nas próximas horas pelo governo e pela empresa.
Com a construção da infraestrutura, Linhares vai ter a disponibilidade de gás ampliada em nove vezes, ou seja, alcançar o volume de 360 mil metros cúbicos (m³) de gás natural por dia. A oferta atual é de 40 mil m³/dia, que chegam até o município por meio de carretas.
Hoje, o gás que abastece as indústrias é levado de forma comprimida da estação de compressão de Regência, por caminhões, e depois ele é descomprimido.
Com a construção do gasoduto de distribuição, o transporte do gás será por meio dessa nova infraestrutura de 28 quilômetros, o que irá oferecer mais eficiência e segurança à operação. Há também uma expectativa para que os custos operacionais sejam reduzidos.
A previsão é que em setembro de 2022 o gasoduto comece a operar. A ES Gás já iniciou alguns processos para esse projeto sair do papel, como a abertura do edital para contratação da empresa que será responsável pelas obras e a licitação para a compra dos dutos.
A Companhia de Gás, que já tem as licenças prévia e de instalação, também está trabalhando paralelamente na desapropriação de áreas por onde o gasoduto irá passar.
O investimento é considerado como um importante passo para ampliar a oferta de gás em Linhares, que tem sido um vetor de desenvolvimento no Espírito Santo. Dessa forma, a expectativa é que novos negócios possam ser atraídos para a região ou mesmo indústrias que já atuam no município apostem em projetos de expansão.
A EMPRESA
Constituída pela Lei Ordinária N° 10.955/2018, a ES Gás é uma empresa de economia mista em que o Estado do Espírito Santo detém 51% do capital votante, tendo como sócia a BR Distribuidora, com os demais 49%.
No Espírito Santo, é a concessionária responsável pela distribuição do gás natural canalizado, regulada pelo órgão estadual Arsp (Agência de Regulação de Serviços Públicos do Espírito Santo).
Atua nos segmentos residencial, comercial, industrial, automotivo, de climatização e cogeração e termoelétrico, totalizando mais de 60 mil unidades consumidoras.