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Saúde

Rede Meridional investe R$ 36 milhões em novo centro médico no ES

Maior grupo hospitalar do Estado está expandindo seus negócios em Vitória com uma nova estrutura que vai atender diferentes especialidades. Previsão é abrir mais de 50 empregos entre diretos e indiretos.

Públicado em 

19 jun 2021 às 02:00
Beatriz Seixas

Colunista

Beatriz Seixas

Novo centro de especialidades da Rede Meridional vai ser inaugurado em Vitória
Novo centro de especialidades da Rede Meridional vai ser inaugurado em Vitória Crédito: Cacá Lima/Rede Meridional
Líder no mercado de saúde do Espírito Santo e quinto maior grupo hospitalar do país, a Rede Meridional está expandindo suas atividades no Estado. Com investimentos de R$ 36 milhões, o grupo vai inaugurar um centro de especialidades em Vitória.
A nova estrutura vai contar com mais de 60 consultórios para consultas eletivas em diferentes especialidades, um Centro de Tratamento Oncológico e um Centro de Diagnóstico completo, com Espaço Mulher. O prédio fica em frente ao Meridional Vitória, na Mata da Praia.
Como a coluna noticiou em fevereiro deste ano, após a compra pelo Meridional da Maternidade Santa Úrsula, o grupo capixaba fez um investimento de R$ 11 milhões em uma área de 2 mil metros quadrados que, além da maternidade, inclui um pronto-socorro 24 horas .
Agora, cerca de quatro meses depois da inauguração desse espaço, no próximo dia 22 será a vez de abrir ao público o centro de especialidades. 
O diretor-executivo do Meridional Vitória, Fabio Frank, afirma que o novo centro vai ter mais de 5.000 metros quadrados de área e comportar mais de 60 consultórios, uma clínica de oncologia, com aproximadamente 10 leitos para infusão endovenosa individualizada, além de espaço da mulher com mamografia e ultrassom exclusivo, serviços laboratoriais, endoscopia, imagem, tomografias, ressonância magnética, entre outros.
"Teremos especialidades médicas atendendo a diversas áreas como neurologia, oncologia, ginecologia, pediatria, ortopedia e muito mais"
Fabio Frank - Diretor-executivo do Meridional Vitória,
Thais Guzzo, diretora médica do Meridional Vitória, acrescenta que o novo centro é um complemento importante para a nova unidade, inaugurada na Capital este ano.
“Estamos trabalhando com o intuito de oferecer ainda mais acolhimento e atendimento de qualidade aos pacientes no Meridional Vitória, que já é referência em partos e obstetrícia na região.”

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EMPREGOS 

A previsão é que os investimentos criem mais de 50 empregos entre diretos e indiretos. As oportunidades são para enfermeiros, técnicos de enfermagem, corpo clínico e profissionais da área administrativa.
Quem tiver interesse em se candidatar para alguma das vagas, basta enviar o  currículo para o e-mail [email protected].
Profissional da saúde: mais de 50 oportunidades de emprego serão criadas pela Rede Meridional
Profissional da saúde: mais de 50 oportunidades de emprego serão criadas pela Rede Meridional Crédito: Snowing/Freepik

RITMO ACELERADO DE EXPANSÃO

Nos últimos anos, a Rede Meridional tem passado por forte movimento de expansão. Os investimentos e novos negócios começaram quando, em junho de 2018, o fundo americano H.I.G Capital se tornou sócio do Hospital Meridional. Desde então, houve a compra da Maternidade Santa Úrsula, no final de 2019, e a aquisição do Hospital Metropolitano, na Serra, em novembro de 2018.
Dessa forma, a rede conta com sete hospitais no Espírito Santo: Meridional Vitória, Meridional Cariacica, Meridional Serra, Meridional São Mateus, Meridional Praia da Costa, São Francisco e São Luiz. Além das unidades capixabas, o grupo adquiriu em novembro de 2019 o Hospital São Mateus, em Cuiabá, no Mato Grosso.
Em entrevista à coluna em janeiro do ano passado, o CEO da Rede Meridional, Antonio Alves Benjamim Neto, falou sobre os investimentos que vinham sendo realizados e afirmou que novas fusões e aquisições faziam parte da estratégia do grupo, que deseja chegar à marca de 20 a 30 hospitais nos próximos cinco anos.
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Beatriz Seixas

Jornalista de A Gazeta, há mais de 10 anos acompanha a cobertura de Economia. É colunista desde 2018 e traz neste espaço informações e análises sobre a cena econômica

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