Rede Meridional investe R$ 36 milhões em novo centro médico no ES

Novo centro de especialidades da Rede Meridional vai ser inaugurado em Vitória Crédito: Cacá Lima/Rede Meridional

Com investimentos de R$ 36 milhões, o grupo vai inaugurar um centro de especialidades em Vitória. Líder no mercado de saúde do Espírito Santo e quinto maior grupo hospitalar do país, a Rede Meridional está expandindo suas atividades no Estado.

A nova estrutura vai contar com mais de 60 consultórios para consultas eletivas em diferentes especialidades, um Centro de Tratamento Oncológico e um Centro de Diagnóstico completo, com Espaço Mulher. O prédio fica em frente ao Meridional Vitória, na Mata da Praia.

Como a coluna noticiou em fevereiro deste ano, após a compra pelo Meridional da Maternidade Santa Úrsula, o grupo capixaba fez um investimento de R$ 11 milhões em uma área de 2 mil metros quadrados que, além da maternidade, inclui um pronto-socorro 24 horas .

Agora, cerca de quatro meses depois da inauguração desse espaço, no próximo dia 22 será a vez de abrir ao público o centro de especialidades.

O diretor-executivo do Meridional Vitória, Fabio Frank, afirma que o novo centro vai ter mais de 5.000 metros quadrados de área e comportar mais de 60 consultórios, uma clínica de oncologia, com aproximadamente 10 leitos para infusão endovenosa individualizada, além de espaço da mulher com mamografia e ultrassom exclusivo, serviços laboratoriais, endoscopia, imagem, tomografias, ressonância magnética, entre outros.

"Teremos especialidades médicas atendendo a diversas áreas como neurologia, oncologia, ginecologia, pediatria, ortopedia e muito mais" Fabio Frank - Diretor-executivo do Meridional Vitória,

Thais Guzzo, diretora médica do Meridional Vitória, acrescenta que o novo centro é um complemento importante para a nova unidade, inaugurada na Capital este ano.

“Estamos trabalhando com o intuito de oferecer ainda mais acolhimento e atendimento de qualidade aos pacientes no Meridional Vitória, que já é referência em partos e obstetrícia na região.”

EMPREGOS

A previsão é que os investimentos criem mais de 50 empregos entre diretos e indiretos. As oportunidades são para enfermeiros, técnicos de enfermagem, corpo clínico e profissionais da área administrativa.

Quem tiver interesse em se candidatar para alguma das vagas, basta enviar o currículo para o e-mail [email protected]

Profissional da saúde: mais de 50 oportunidades de emprego serão criadas pela Rede Meridional Crédito: Snowing/Freepik

RITMO ACELERADO DE EXPANSÃO