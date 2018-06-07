Fundo norte-americano vira sócio do Hospital Meridional

Hospital Meridional, em Cariacica Crédito: Divulgação

A H.I.G Capital, empresa dos Estados Unidos, firmou nesta quinta-feira (7) um contrato para se associar ao grupo que administra o Hospital Meridional, que tem seis unidades no Espírito Santo. A companhia, que tem sede em Cariacica e opera também em outras cidades da Grande Vitória e em São Mateus, foi fundada em 2001 e conta com aproximadamente 1.500 funcionários em atividade. O valor do negócio não foi divulgado à reportagem.

Fernando Marques Oliveira, presidente da investidora norte-americana no Brasil e na América Latina, comentou que a empresa está satisfeita com o acordo firmado entre as partes.

"Os gestores do Meridional fizeram um trabalho excepcional e construíram um dos maiores grupos hospitalares do país. A H.I.G. apoiará a companhia em seu plano de crescimento futuro daqui em diante, expandindo seus serviços e sua abrangência geográfica organicamente e via aquisições. Além disso, acreditamos que a companhia continuará se beneficiando das tendências de crescimento positivas e da resiliência do setor de saúde no Brasil", afirmou.

Grupo Meridional tem capacidade total de 400 leitos e oferece tratamentos de alta complexidade em diversas especialidades médicas. Por essas e outras, Antonio Benjamin, acionista fundador e presidente da rede de hospitais, contou que a parceria com a H.I.G Capital coloca a companhia em outro patamar a nível nacional.

"Foi importante para nós encontrarmos o parceiro certo para nos ajudar a colocar em prática o ambicioso plano de expansão que temos para o Meridional . A H.I.G. tem uma larga experiência internacional no setor de saúde, forte presença no Brasil e a característica colaborativa do seu time de investimentos se destacaram desde o início das nossas conversas. Estamos empolgados em tê-los como sócios para acelerar o crescimento que planejamos", ratificou.

SOBRE A H.I.G CAPITAL

A H.I.G é líder global em investimentos de private equity em empresas de médio porte, com mais de US$25 bilhões em capital sob gestão. O fundo oferece crédito como capital para médias empresas, utilizando uma abordagem flexível, cooperativa e focada em melhorias operacionais.

Desde sua fundação em 1993, a H.I.G. investiu e geriu mais de 300 empresas no mundo. O portfólio atual inclui mais de 100 empresas que, combinadas, apresentam receitas superiores a US$ 30 bilhões.