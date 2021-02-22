Rede Meridional investe R$ 11 milhões e abre 100 vagas de emprego

O Meridional Vitória, antiga Maternidade Santa Úrsula, está recebendo investimentos de R$ 11 milhões Crédito: Cacá Lima/Rede Meridional

A rede, que é o quinto maior grupo hospitalar privado do país e líder no Espírito Santo , fez reformas, adquiriu equipamentos e inaugura nesta segunda-feira (22) mais de 2 mil metros quadrados de área. A instituição prevê ainda para este semestre a operação, em um novo prédio anexo ao já existente, de um centro de especialidades médicas.

Com os investimentos e a expansão, serão criados a partir deste mês mais de 100 empregos. As vagas vão ser destinadas para enfermeiros, técnicos de enfermagem, corpo clínico, área administrativa, entre outras, e os interessados podem enviar currículos para o e-mail [email protected]

Segundo o diretor-executivo do Meridional Vitória, Fabio Frank, a unidade passa a contar a partir de agora com novo acesso e um pronto-socorro 24 horas para atender especialidades como clínica médica, ginecologia e obstetrícia, ortopedia, cirurgia geral e pediatria, além de um setor oncológico.

Fabio Frank é diretor-executivo do Meridional Vitória Crédito: Cacá Lima/Rede Meridional

"Nessa primeira fase foram reformadas e inauguradas mais de 2.000 m² de área. Fizemos uma reforma de 100% do centro cirúrgico, trazendo mais qualidade e segurança. Além disso, contamos com uma nova UTI neonatal e pediátrica de alto padrão, um centro de diagnóstico dedicado aos atendimentos do pronto-socorro, com tomografia, 2 equipamentos de raio-x e dois aparelhos de ultrassonografia, todos de ponta" Fabio Frank - Diretor-executivo do Meridional Vitória

A diretora médica do Meridional Vitória, Thaís Guzzo Fraga, acrescenta que além da formação de um quadro com grandes nomes da medicina do Estado, estão sendo realizados treinamentos para as equipes que já trabalham no local.

"Queremos capacitá-los para atender maiores complexidades e dar assistência de qualidade. Temos uma Linha de Cuidado Pediátrica especializada, desde o nascimento, sendo referência também em cirurgias”, conta a médica.

REDE MERIDIONAL APOSTA EM EXPANSÃO

Dessa forma, a rede conta com sete hospitais no Espírito Santo: Meridional Vitória, Meridional Cariacica, Meridional Serra, Meridional São Mateus, Meridional Praia da Costa, São Francisco e São Luiz, que juntos somam cerca de 700 leitos. Além das unidades capixabas, o grupo adquiriu em novembro de 2019 o Hospital São Mateus, em Cuiabá, no Mato Grosso.

Em entrevista à coluna em janeiro do ano passado, o CEO da Rede Meridional , Antonio Alves Benjamim Neto, falou sobre os investimentos que vinham sendo realizados e afirmou que novas fusões e aquisições faziam parte da estratégia do grupo, que deseja chegar à marca de 20 a 30 hospitais nos próximos cinco anos.