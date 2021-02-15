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Tome Nota

Grupo Raviera chega ao Espírito Santo e inicia expansão no Sudeste

Além dos investimentos no segmento de veículos, o Tome Nota traz o crescimento do setor de Tecnologia da Informação e a expectativa para a tão aguardada reforma tributária

Públicado em 

15 fev 2021 às 02:00
Beatriz Seixas

Colunista

Beatriz Seixas

Concessionária da Land Vitória, que passa a ser gerida pelo Grupo Raviera
Concessionária da Land Vitória, que passa a ser gerida pelo Grupo Raviera Crédito: Reprodução Google Street View
O Grupo Raviera, com sede em Mato Grosso do Sul, atuação em vários Estados do país e mais de 50 anos de mercado, agora está também no Espírito Santo. Em janeiro, assumiu o controle da concessionária das marcas Jaguar e Land Rover, que anteriormente era do Grupo Águia Branca.
A empresa  prevê que,  em 2021, o Espírito Santo será o destino do maior investimento do grupo, que estuda a ampliação dos negócios no Estado com outras marcas. O gestor de operação da concessionária,  Vinícius de Castro, não detalhou o valor dos recursos que serão aplicados, mas garantiu que está otimista com a entrada no mercado capixaba.
“O Espírito Santo tem um enorme potencial, com público exigente e com economia forte, por isso decidimos ampliar nossa operação no Sudeste por aqui. Estamos em Vitória há pouco tempo e já fomos recebidos pelos capixabas de braços abertos. Estamos muito otimistas com este investimento, abertos para continuar entregando status, qualidade e, principalmente, o melhor atendimento para os nossos clientes”, frisou Castro.
O Raviera manterá a operação na mesma loja que já funcionava a Land Vitória, com venda e pós-venda, na Reta da Penha. Além disso, contratou todos os funcionários que já atuavam na loja. “O importante é que não haverá nenhuma descontinuidade nos serviços prestados aos clientes das marcas Jaguar e Land Rover”, informou o Grupo Águia Branca por meio de nota.

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DADOS E RESULTADOS

Prova de que os dados fazem total diferença na gestão e negócios das empresas. Braço da Mindworks, capixaba da área de tecnologia da informação (TI) com mais de 20 anos de mercado, a DEX, que atua com projetos de Business Intelligence (BI), Analytics, Big Data, engenharia de dados e portais, prevê dobrar o seu faturamento neste ano. Com uma carteira de clientes como a gigante do transporte Patrus (foto), Grupo Águia Branca, Rodonaves e Ferroport, o trabalho desenvolvido pela equipe chama atenção de nomes como Americanas.com e BRF.
Lucas Degen em frente ao painel desenvolvido pela DEX
Lucas Degen em frente ao painel desenvolvido pela DEX Crédito: DEX/Divulgação

REFORMA TRIBUTÁRIA: AGORA VAI?

Pauta de discussões desde a década de 1990, a reforma tributária voltou a ganhar notoriedade após ser apontada como uma das prioridades do governo federal para este ano. Já são três propostas que tratam da reforma no Congresso Nacional: uma de autoria da Câmara dos Deputados (PEC 45/2019), uma do Senado Federal (PEC 110/2019) e uma do Planalto (PL 3.887/2020) – há expectativa de que elas sejam discutidas ainda este mês em uma comissão mista formada por senadores e deputados. O advogado tributarista Samir Nemer defende a reforma, mas ressalta que a aprovação exigirá muito diálogo e habilidade política.
"Um sistema menos burocrático é fundamental para o Brasil, principalmente neste momento. Mas precisamos de uma reforma que seja justa, com regras que garantam que não haverá aumento de carga tributária para contribuintes. Se esse limitador não for considerado, o aumento é certo"
Samir Nemer - Advogado tributarista

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Beatriz Seixas

Jornalista de A Gazeta, há mais de 10 anos acompanha a cobertura de Economia. É colunista desde 2018 e traz neste espaço informações e análises sobre a cena econômica

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