Grupo Raviera chega ao Espírito Santo e inicia expansão no Sudeste

Concessionária da Land Vitória, que passa a ser gerida pelo Grupo Raviera Crédito: Reprodução Google Street View

O Grupo Raviera, com sede em Mato Grosso do Sul, atuação em vários Estados do país e mais de 50 anos de mercado, agora está também no Espírito Santo. Em janeiro, assumiu o controle da concessionária das marcas Jaguar e Land Rover, que anteriormente era do Grupo Águia Branca

A empresa prevê que, em 2021, o Espírito Santo será o destino do maior investimento do grupo, que estuda a ampliação dos negócios no Estado com outras marcas. O gestor de operação da concessionária, Vinícius de Castro, não detalhou o valor dos recursos que serão aplicados, mas garantiu que está otimista com a entrada no mercado capixaba.

“O Espírito Santo tem um enorme potencial, com público exigente e com economia forte, por isso decidimos ampliar nossa operação no Sudeste por aqui. Estamos em Vitória há pouco tempo e já fomos recebidos pelos capixabas de braços abertos. Estamos muito otimistas com este investimento, abertos para continuar entregando status, qualidade e, principalmente, o melhor atendimento para os nossos clientes”, frisou Castro.

O Raviera manterá a operação na mesma loja que já funcionava a Land Vitória, com venda e pós-venda, na Reta da Penha. Além disso, contratou todos os funcionários que já atuavam na loja. “O importante é que não haverá nenhuma descontinuidade nos serviços prestados aos clientes das marcas Jaguar e Land Rover”, informou o Grupo Águia Branca por meio de nota.

DADOS E RESULTADOS

Prova de que os dados fazem total diferença na gestão e negócios das empresas. Braço da Mindworks, capixaba da área de tecnologia da informação (TI) com mais de 20 anos de mercado, a DEX, que atua com projetos de Business Intelligence (BI), Analytics, Big Data, engenharia de dados e portais, prevê dobrar o seu faturamento neste ano. Com uma carteira de clientes como a gigante do transporte Patrus (foto), Grupo Águia Branca, Rodonaves e Ferroport, o trabalho desenvolvido pela equipe chama atenção de nomes como Americanas.com e BRF.

Lucas Degen em frente ao painel desenvolvido pela DEX Crédito: DEX/Divulgação

REFORMA TRIBUTÁRIA: AGORA VAI?

Pauta de discussões desde a década de 1990, a reforma tributária voltou a ganhar notoriedade após ser apontada como uma das prioridades do governo federal para este ano. Já são três propostas que tratam da reforma no Congresso Nacional: uma de autoria da Câmara dos Deputados (PEC 45/2019), uma do Senado Federal (PEC 110/2019) e uma do Planalto (PL 3.887/2020) – há expectativa de que elas sejam discutidas ainda este mês em uma comissão mista formada por senadores e deputados. O advogado tributarista Samir Nemer defende a reforma, mas ressalta que a aprovação exigirá muito diálogo e habilidade política.