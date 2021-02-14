Na Lata: Empresa capixaba Sollo vai investir no ES e em SP

Os rumos da economia do país afetam diretamente todo o seu povo. Os pilares da economia no Brasil precisam ser revistos urgentemente para a desoneração de toda a sociedade. A reforma administrativa em todos os Poderes tem que acontecer rápida e prioritariamente, diminuindo o custo do Estado. Em seguida, uma reforma tributária que possa criar um ambiente propício ao crescimento vertiginoso e sustentável em um país extremamente rico como o nosso, o que possibilitará maior geração de empregos, renda e, assim, melhores condições de vida para todos os cidadãos.