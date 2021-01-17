Na Lata: Politintas investe em nova loja e prevê expansão no ES

Vinicius Ventorim é o diretor-executivo da Politintas e faz parte da segunda geração da empresa familiar Crédito: Gabriel Lordello/Mosaico Imagem

Mesmo após atravessar um ano difícil do ponto de vista sanitário e com incertezas na economia, como foi 2020, a capixaba Politintas começa 2021 com planos de crescer no Espírito Santo e melhorar seus resultados. A empresa, há 45 anos no mercado, prevê inaugurar uma loja em Marcílio de Noronha, Viana, até o final deste mês.

Além da nova unidade, que será a 17ª da rede, está no radar do negócio familiar a expansão para outras cidades do Estado. Hoje, as lojas estão espalhadas pelos municípios de Vitória, Serra, Vila Velha e Cariacica. Os novos locais que vão receber o comércio, entretanto, não foram revelados pelo diretor-executivo, Vinicius Ventorim.

Ele explica que a empresa é muito cautelosa em fazer anúncios sobre o número de lojas e locais onde pretende se instalar. Para ele, essa é uma decisão estratégica e que precisa ser divulgada na hora certa. Ventorim também pondera que, muitas vezes, há o interesse em determinada região, mas que até encontrar o terreno ideal leva-se tempo.

"Ficamos atentos e monitoramos as oportunidades o tempo todo. Mas escolher uma área, em muitos casos, leva tempo, de dois a três anos para consolidar. A loja de Jardim da Penha, por exemplo, ficamos três anos namorando o ponto" Vinicius Ventorim - Diretor-executivo da Politintas

O crescimento para o interior é um caminho que Ventorim considera como natural de acontecer, mas pondera que vai exigir um movimento mais brusco por parte da empresa. "Não posso abrir uma loja sozinha em uma cidade distante de onde estão as demais unidades, porque é preciso ter uma boa logística para viabilizar o negócio. Estamos estudando os mercados, rodando e aguardando o momento certo para isso."

Mesmo sem revelar os detalhes da expansão geográfica, o empresário, que faz parte da segunda geração da família no negócio, adianta que a previsão é que a Politintas cresça 20% em 2021 e faça investimentos superiores a R$ 2 milhões. Em 2020, o faturamento foi da ordem de R$ 70 milhões, o melhor já registrado pela companhia ao longo da sua trajetória.

Vinicius Ventorim comenta que é um resultado a ser comemorado, uma vez que o ano de 2020 exigiu revisões constantes no orçamento e adaptações frequentes no dia a dia do negócio para que todos os protocolos sanitários e regras impostas pelas autoridades fossem respeitadas.

"Nós revisamos o nosso orçamento nove vezes ao longo do ano passado. A cada decreto era preciso reavaliar os planos. E, em cada um deles, traçávamos três cenários possíveis: o pessimista, o realista e o otimista. 2020 foi uma loucura para todo mundo, aliás, ainda está sendo. Mas desde o início da pandemia instauramos um comitê de crise, seguimos a orientação do nosso conselho e colocamos como lema que em primeiro lugar seria a saúde e a segurança dos nossos profissionais. No início, tudo indicava que seria um ano horrível, mas tivemos um bom final de ano. O ano acabou dando uma virada para o varejo e ficamos felizes por não termos perdido nenhum colaborador ."

Para o diretor-executivo, 2021 será um ano com boas perspectivas para a construção civil, o que irá impactar diretamente no seu segmento. Ele observa que a combinação de juros baixos, disponibilidade de crédito e um novo comportamento do consumidor, que passou a valorizar mais a sua residência, tende a favorecer o seu negócio.

Neste ano, Ventorim também espera que as vendas on-line continuem a crescer e a alcançar consumidores Brasil afora. Segundo ele, desde agosto de 2018 a empresa implantou o e-commerce, mas foi em 2020 que viu a demanda por meio da plataforma digital disparar. As vendas pelo site cresceram 10 vezes no ano passado e a empresa capixaba fez vendas para diversos Estados do país, a exemplo do Rio de Janeiro, São Paulo, Amazonas, Bahia, Goiás, Maranhão e Rio Grande do Sul.

Confira abaixo o bate-papo do Na Lata com o empresário Vinicius Ventorim.

Loja da Politintas em Campo Grande, Cariacica. Empresa está no mercado capixaba há 45 anos Crédito: Politintas/Divulgação

PERFIL

Nome: Vinicius Ventorim

Vinicius Ventorim Empresa: Politintas

Politintas Cargo na empresa: Diretor-executivo

Diretor-executivo No mercado: Há 45 anos

Há 45 anos Negócio: Loja de tintas

Loja de tintas Atuação: As lojas físicas da Politintas estão localizadas na região metropolitana do Espírito Santo, mas a rede vende para todo o Estado. E, desde que abriu a sua loja on-line, vende para todo o Brasil

As lojas físicas da Politintas estão localizadas na região metropolitana do Espírito Santo, mas a rede vende para todo o Estado. E, desde que abriu a sua loja on-line, vende para todo o Brasil Funcionários: 272 colaboradores

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