Na Lata: Politintas investe em nova loja e prevê expansão no ES

Mesmo após atravessar um ano difícil do ponto de vista sanitário e com incertezas na economia, como foi 2020, a capixaba Politintas começa 2021 com planos de crescer no Espírito Santo e melhorar seus resultados. A empresa, há 45 anos no mercado, prevê inaugurar uma loja em Marcílio de Noronha, Viana, até o final deste mês.
Além da nova unidade, que será a 17ª da rede, está no radar do negócio familiar a expansão para outras cidades do Estado. Hoje, as lojas estão espalhadas pelos municípios de Vitória, Serra, Vila Velha e Cariacica. Os novos locais que vão receber o comércio, entretanto, não foram revelados pelo diretor-executivo, Vinicius Ventorim.
Ele explica que a empresa é muito cautelosa em fazer anúncios sobre o número de lojas e locais onde pretende se instalar. Para ele, essa é uma decisão estratégica e que precisa ser divulgada na hora certa. Ventorim também pondera que, muitas vezes, há o interesse em determinada região, mas que até encontrar o terreno ideal leva-se tempo.
"Ficamos atentos e monitoramos as oportunidades o tempo todo. Mas escolher uma área, em muitos casos, leva tempo, de dois a três anos para consolidar. A loja de Jardim da Penha, por exemplo, ficamos três anos namorando o ponto"
O crescimento para o interior é um caminho que Ventorim considera como natural de acontecer, mas pondera que vai exigir um movimento mais brusco por parte da empresa. "Não posso abrir uma loja sozinha em uma cidade distante de onde estão as demais unidades, porque é preciso ter uma boa logística para viabilizar o negócio. Estamos estudando os mercados, rodando e aguardando o momento certo para isso."
Mesmo sem revelar os detalhes da expansão geográfica, o empresário, que faz parte da segunda geração da família no negócio, adianta que a previsão é que a Politintas cresça 20% em 2021 e faça investimentos superiores a R$ 2 milhões. Em 2020, o faturamento foi da ordem de R$ 70 milhões, o melhor já registrado pela companhia ao longo da sua trajetória.
Vinicius Ventorim comenta que é um resultado a ser comemorado, uma vez que o ano de 2020 exigiu revisões constantes no orçamento e adaptações frequentes no dia a dia do negócio para que todos os protocolos sanitários e regras impostas pelas autoridades fossem respeitadas.
"Nós revisamos o nosso orçamento nove vezes ao longo do ano passado. A cada decreto era preciso reavaliar os planos. E, em cada um deles, traçávamos três cenários possíveis: o pessimista, o realista e o otimista. 2020 foi uma loucura para todo mundo, aliás, ainda está sendo. Mas desde o início da pandemia instauramos um comitê de crise, seguimos a orientação do nosso conselho e colocamos como lema que em primeiro lugar seria a saúde e a segurança dos nossos profissionais. No início, tudo indicava que seria um ano horrível, mas tivemos um bom final de ano. O ano acabou dando uma virada para o varejo e ficamos felizes por não termos perdido nenhum colaborador ."
Para o diretor-executivo, 2021 será um ano com boas perspectivas para a construção civil, o que irá impactar diretamente no seu segmento. Ele observa que a combinação de juros baixos, disponibilidade de crédito e um novo comportamento do consumidor, que passou a valorizar mais a sua residência, tende a favorecer o seu negócio.
Neste ano, Ventorim também espera que as vendas on-line continuem a crescer e a alcançar consumidores Brasil afora. Segundo ele, desde agosto de 2018 a empresa implantou o e-commerce, mas foi em 2020 que viu a demanda por meio da plataforma digital disparar. As vendas pelo site cresceram 10 vezes no ano passado e a empresa capixaba fez vendas para diversos Estados do país, a exemplo do Rio de Janeiro, São Paulo, Amazonas, Bahia, Goiás, Maranhão e Rio Grande do Sul.
Confira abaixo o bate-papo do Na Lata com o empresário Vinicius Ventorim.
PERFIL
- Nome: Vinicius Ventorim
- Empresa: Politintas
- Cargo na empresa: Diretor-executivo
- No mercado: Há 45 anos
- Negócio: Loja de tintas
- Atuação: As lojas físicas da Politintas estão localizadas na região metropolitana do Espírito Santo, mas a rede vende para todo o Estado. E, desde que abriu a sua loja on-line, vende para todo o Brasil
- Funcionários: 272 colaboradores
JOGO RÁPIDO COM QUEM FAZ A ECONOMIA GIRAR
Economia:
Influencia tanto em nossas vidas, mas quase ninguém entende. A lei da oferta e demanda deveria ser explicada desde o ensino infantil.
Pandemia do coronavírus:
Uma catástrofe, com muitas perdas, e que, ao mesmo tempo, trouxe tantas oportunidades.
Pedra no sapato:
Os “nóias” que não dão sossego. Perdemos muito tempo, dinheiro e tranquilidade com os pequenos roubos de cabos de energia, medidores de água, arrombamentos etc.
Tenho vontade de fechar as portas quando:
O governo cria mais uma norma burra só para atrapalhar.
Solto fogos quando:
Batemos a meta.
Se pudesse mudar algo no meu setor, mudaria...:
As normas de qualidade. Muito do que se vende por aí nem poderia ser considerado tinta.
Minha empresa precisa evoluir em:
Agilidade.
Se começasse um novo negócio seria...:
Outra loja, de qualquer coisa. Sou apaixonado pelo comércio.
Futuro:
Preocupante. O Brasil tem ficado para trás em tudo. Infelizmente, os políticos só se preocupam com o próprio umbigo. Mas a minha parte eu faço. Baixo a cabeça e trabalho.
Uma pessoa no mundo dos negócios que admiro:
Como capixaba e sucessor de empresa familiar, admiro demais o trabalho da família Chieppe, do Grupo Águia Branca. Tive a oportunidade maravilhosa de bater um papo com o Luiz Wagner, admiro demais a visão, o profissionalismo, a serenidade e simplicidade dele.