"O tempo da política está em total descompasso com o tempo do Brasil"

Em 2020, de fato, houve um acontecimento de força maior e que exigiu as atenções das autoridades, mas não é de hoje que o Brasil convive com a protelação das mudanças das regras nessa área. Para o advogado e pós-graduado em Direito Tributário pela Fundação Getúlio Vargas (FGV/Rio) Samir Nemer, não é que as lideranças políticas desconheçam a importância da reforma. Em sua visão, há um descolamento entre a vida política no Poder Central e o dia a dia do Brasil real.