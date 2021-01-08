Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Infraestrutura

O cronograma da construção da ferrovia até Anchieta

A coluna levantou qual o planejamento da Vale para construir o ramal ferroviário ligando Cariacica até a cidade do Sul do Espírito Santo. Confira

Públicado em 

08 jan 2021 às 07:15
Beatriz Seixas

Colunista

Beatriz Seixas

Ferrovia: Vale planeja construir ramal ligando Cariacica a Anchieta até 2026
Ferrovia: Vale planeja construir ramal ligando Cariacica a Anchieta até 2026 Crédito: Wirestock/Freepik
A renovação antecipada da concessão da Estrada de Ferro Vitória a Minas (EFVM), assinada pelo governo federal e pela Vale em dezembro do ano passado, não garantiu a construção de uma ferrovia até Presidente Kennedy, a EF 118, como era desejado para a melhoria da infraestrutura do Estado, mas o documento prevê um investimento adicional de um ramal até o município de Anchieta.
A coluna ouviu algumas fontes para saber quais são os próximos passos e levantou o cronograma que é planejado para o desenvolvimento do projeto e para a construção da ferrovia, que passará a ser uma extensão da EFVM. Dentro dos planos da Vale, há cinco pontos que serão trabalhados para tirar o empreendimento do papel: engenharia básica, licenciamento ambiental, engenharia detalhada, aquisição de áreas e obras. 

Veja Também

Os bastidores sobre a construção da ferrovia no ES

Os processos relacionados à engenharia básica, ao licenciamento ambiental e à aquisição de áreas já começaram e acontecem simultaneamente por meio de diferentes frentes. No caso dos trabalhos de engenharia básica, eles estão programados para serem executados até o final deste ano. Enquanto o licenciamento e a aquisição de área se estendem até o final de 2022.  
Também é no último trimestre do ano que vem que a Vale prevê finalizar a engenharia detalhada da ferrovia. Essa parte importante do projeto será iniciada ao final do terceiro trimestre de 2021, ou seja, levará cerca de um ano para que a equipe responsável pela engenharia conclua o projeto que vai balizar a construção do novo ramal. 
Com essas etapas superadas, a mineradora planeja dar início à construção da ferrovia em 2023 e prevê que as obras sejam concluídas ao final de 2026, quando a partir daí será iniciada a operação do novo ramal, que terá cerca de 90 quilômetros de extensão.
Para que todas essas fases transcorram seguindo o calendário previsto foi criado um grupo de trabalho que envolve técnicos da Vale, da  Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), do Ministério da Infraestrutura, da Secretaria de Estado de Desenvolvimento (Sedes), da Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi) e do Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema).
De acordo com uma fonte, os profissionais desses órgãos têm participado de reuniões periódicas para acompanhar e fazer alinhamentos sobre o projeto. Ainda segundo ela, o cronograma traçado pela Vale está em curso e, até o momento, dentro do planejado.

NEGOCIAÇÃO DE ÁREAS AO LONGO DA FERROVIA

Para que a Vale consiga desenvolver um dos cinco pontos previstos no cronograma, que é o referente à aquisição de áreas, será necessária a publicação pelo governo federal de um Decreto de Utilidade Pública (DUP). O DUP é um instrumento legal utilizado para a desapropriação de áreas que estejam no curso da ferrovia.
A publicação do decreto deve acontecer depois que houver o levantamento topográfico, que vai declarar quais áreas são de utilidade pública. "A partir dessa etapa, a Vale pode começar a negociar áreas de interferência. Antes disso, ela não consegue fazer as desapropriações", explicou uma pessoa que acompanha o processo.

Veja Também

Governo ainda não sabe como fará ferrovia chegar até Presidente Kennedy

DE OLHO EM NEGÓCIOS FUTUROS

Apesar de o trecho da ferrovia até Anchieta ter entrado no contrato de renovação antecipada da Estrada de Ferro Vitória a Minas (EFVM) como investimento adicional, e que ainda precisa passar pelo crivo da ANTT, fontes asseguram que a Vale vai construir o ramal até o Sul, em um investimento que é orçado na ordem de R$ 3 bilhões.
"O orçamento para o empreendimento já foi aprovado pela companhia, o projeto tem o aval do conselho de administração e há um compromisso da empresa de honrar o que foi assumido em 2016.  Até por todo o passado de uso do território  e a relação que a empresa tem com o Estado", explicou uma fonte.
Além disso, construir um ramal até Anchieta pode ser interessante para negócios futuros da Vale, como a planta de HBI que a companhia tem interesse de implantar em Anchieta, mas que depende do preço do gás natural para sair do papel.
Aumentar a extensão da EFVM também pode ser uma forma da Vale incrementar suas atividades relacionadas ao transporte e ao embarque de mais mercadorias, entre elas grãos. Com a ferrovia chegando até Anchieta, uma nova zona industrial poderia se formar no município de modo que os produtos passassem a ser escoados pelo Porto de Ubu, da Samarco, empresa que a Vale é sócia com a BHP Billiton.
Porto de Ubu, da Samarco: área onde minério é escoado até navio para exportação
Porto de Ubu, da Samarco, fica em Anchieta Crédito: Jefferson Rocio
Atualmente a companhia já exporta soja por meio do Terminal de Produtos Diversos (TPD), em Tubarão, Vitória. Conforme relatou uma fonte, o terminal embarca um grande volume da soja e não tem como absorver mais carga. Com a ferrovia chegando ao Sul capixaba, a Vale teria área e porto para receber mais soja.
"Ela coloca soja na VLI [operadora de ferrovias] e vai descendo com a carga. A Vale não faz mais soja no TPD por falta de capacidade. Ao ter essa nova alternativa em Ubu, ela poderia vir a movimentar mais 4,5 milhões de toneladas por ano", informou fonte da coluna.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

"Transporte e logística têm papel essencial no desenvolvimento", diz Findes

Trem de passageiros da Vale fará duas viagens por dia na alta temporada

ES inicia batalha por recursos para construção de três ferrovias

Vale vai operar ferrovia que deve impulsionar Samarco e porto de Ubu

Beatriz Seixas

Jornalista de A Gazeta, há mais de 10 anos acompanha a cobertura de Economia. É colunista desde 2018 e traz neste espaço informações e análises sobre a cena econômica

Tópicos Relacionados

Anchieta beatriz seixas Economia espírito santo Vale SA ferrovia Estrada de Ferro Vitória a Minas
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Homem é morto em calçada de rodoviária em Pedro Canário no ES
Imagem de destaque
'Irmão' de Bolsonaro e inspiração para a direita radical, Orbán perde eleição após 16 anos na Hungria
Imagem de destaque
Influencer mostra bom-humor ao ficar preso em banheiro do Cais das Artes; vídeo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados