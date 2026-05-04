Leitura, literatura e escola: o prazer que nasce na infância

A coleção Vaga-lume fazia sucesso na escola, pois reduzia tudo a um enredo previsível, com final feliz, ausência de conflitos sociais e sexuais, o que, para a escola da época, era bom. O escritor paranaense Cristóvão Tezza conta que um de seus livros teve uma edição de cinco mil exemplares vendida em seis meses, mas a editora, pressionada por professoras, queria tirar uma cena de namoro entre dois jovens, com o que ele não concordou. Nunca mais o livro foi editado.





Também já passei por momentos de censura escolar com meus livros. Comecei a publicar para crianças em 1983, já com dez anos de magistério, e meus oito primeiros livros saíram por editoras de Belo Horizonte, Rio de Janeiro e São Paulo e tinham divulgação nacional. Quando comecei a publicar aqui, os livros deixaram de circular fora, e sofri algumas críticas locais.





“Ora, pombas!” é uma história baseada na emigração de jovens brasileiros, no início dos anos 90, e trata de temas como racismo, sexualidade e não foi bem recebido na escola, embora faça sucesso com a crítica até hoje. “Frajola e sua paixão” teve críticas como tematizar o homoerotismo. Ambas foram baseadas na realidade e apenas estilizadas estilisticamente.





“Histórias Capixabas” teve a imagem da capa de Nossa Senhora da Penha substituída pela de Maria Ortiz para agradar ao público evangélico, bem como “Clarissa e o beija-flor”, obra premiada pelo edital da Secult, em 2016, que teve a imagem de S. Francisco de Assis, no prólogo, eliminada nas outras edições.





Recentemente, o livro “Pretinha” não foi indicado para leitura numa grande escola católica de Vitória, por causa do adjetivo ‘foguenta’, relacionado à protagonista. O que, na minha visão de mundo significava ‘espevitada, agitada’, na da pedagoga tinha conotação sexual.





No meu ultimo livro selecionado no edital da Sedu, “Dona Mariquinha”, o final ficou mais pedagógico, por sugestão dos profissionais que o analisaram. Meu livro “Juanita e sua galinha”, uma história passada na Guatemala, já foi acusado de suavizar o trabalho infantil, enquanto o que fiz foi apenas contar uma história que vivi naquele belo e injusto país.





Enfim, a leitura é o momento especial em que se completa o triângulo da relação entre o texto, o seu produtor e o receptor da obra. Apesar de vivermos a era da informática e das redes sociais, o mundo da informação não dispensou a figura e o papel do livro e do texto escrito como instrumento de informação, de educação ou de lazer.





Nos países onde há o maior índice de uso de computadores por habitante, os escandinavos, Canadá e Japão, dentre outros, também há um alto índice de consumo de livros por habitante. Ou seja, é falsa a ideia de que a informatização eliminou a leitura de livros, jornais e revistas, assim como a televisão não acabou com o cinema e este, com o teatro. Como a formação do leitor brasileiro não se faz nas famílias, de modo geral, cabe à escola esse papel.





No Espírito Santo, a Secretaria Estadual de Educação tomou à frente essa bandeira e tem a difícil missão de envolver profissionais e comunidade nessa tarefa gigantesca de superar as deficiências econômico-sociais e formar, em cada sala de aula, um espaço democrático de leitura. Ler para se informar, para conhecer, para se educar, mas, também, ler por prazer, pelo lúdico, pela alegria que as histórias nos dão, desde que nascemos e as ouvimos, até o momento em que, sozinhos, podemos escolher o nosso texto de prazer.





O “Pacto pela Aprendizagem no ES” lançou a coleção PAES Alfabetização, há três anos, adotando o texto literário de autores capixabas como núcleo de trabalho, numa perspectiva enunciativo-discursiva da linguagem.